Gemeinderat Stolz auf die rote Laterne

Oberrot / Brigitte Hofmann

Wer gedacht hatte, die Erhöhung der Grundsteuern passiere den Gemeinderat so hopplahopp, der sah sich schnell eines Besseren belehrt. Erst nach kontrovers geführten Diskussionen und mit letztendlich nur einer Stimme Mehrheit fiel die Entscheidung zugunsten einer solchen. Zuletzt wurden die Grundsteuern zum 1. Januar 1998 auf die Höhe von 360 Prozent gesetzt. In den zurückliegenden 20 Jahren seien die Pflichtaufgaben ständig gewachsen und auch die kommenden Jahre würden geprägt sein von Unterhaltungs- und Investitionskosten, argumentierte die Verwaltungsseite. Die Gemeinde habe sich zum Ziel gesetzt, in den verschiedenen Bereichen kostendeckend zu verfahren und den Friedhofsbereich zu optimieren. Darüber hinaus sei es kaum möglich, noch irgendwo Einsparpotenziale zu erschließen, erklärte Bürgermeister Daniel Bullinger. Zudem habe man die niedrigsten Hebesätze im Landkreis Schwäbisch Hall, wie eine Statistik in unserer Zeitung jüngst offerierte.

Mehrere Räte gegen Erhöhung

„Ich bin stolz darauf, dass wir die rote Laterne tragen“, hielt ein leidenschaftlich argumentierender Klaus Kübler dem Verwaltungschef entgegen. „Sollten wir nicht lieber kreativ sein und Ideen finden, wie wir die daraus resultierenden 30 000 Euro pro Jahr anderswo einsparen können?“, warf er in den Raum. Seiner ablehnenden Haltung schlossen sich mehrere Ratskollegen an. Achim Fritz hatte die bauwilligen Familien im Blick, Horst Wenz empfindet es als ärgerlich, dass der Bürger keine Möglichkeit der Einflussnahme habe. Dem Beschluss zufolge werden die Grundsteuer A auf land- und forstwirtschaftliche Vermögen sowie die Grundsteuer B auf bebaute/bebaubare Grundstücke auf 380 Prozentpunkte erhöht. Bei einem kleineren Wohnhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche beispielsweise macht das 10,21 Euro Mehrkosten pro Jahr aus. Die Erhöhung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Es war nicht das einzige Mal in dieser Sitzung, dass aus den Reihen des Gemeinderats Unmut in Richtung Bullinger schwappte. Auch in Sachen Breitbandausbau und hinsichtlich des Ausbaus der Kreisstraße nach Marbächle wünscht man sich mehr Engagement seitens der Gemeindeverwaltung. „Wir können mehr, wir wollen besser sein, und auf unserer Markung möchten wir sagen, wo’s lang geht!“, ließ Klaus Kübler seinen Emotionen freien Lauf und erntete damit reihum Kopfnicken.