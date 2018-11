Bildung Stellung der Frau im alten Rom

Gaildorf / swp

Mit zwei Veranstaltungen möchte die Dozentin Michaela Köhler das Thema der römischen Frauen aufgreifen und den Teilnehmern einen Blick in den Kochtopf der Römer geben. Der Vortrag „Frauen im alten Rom“ ist am Dienstag, 20. November, geplant. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Stall des Alten Schlosses in Gaildorf.

Frauen hatten in der antiken römischen Gesellschaft eine vergleichsweise schwache rechtliche Stellung, die weit von heutigen Vorstellungen über Emanzipation und Gleichberechtigung entfernt war, heißt es erklärend in der Ankündigung der Volkshochschule. Welche Möglichkeiten es für Frauen gab, ihr Leben trotzdem zu entfalten, erfahren die Kursteilnehmerinnen in diesem mit Bildern und vorgetragenen Textstellen bereicherten Referat.

Der Kurs „Ein Blick in den römischen Kochtopf“ ist am Dienstag, 27. November, geplant. Beginn ist um 18 Uhr in der Schulküche der Parkschule. Dabei werden Fragen beantwortet wie diese: Woher kennen wir die Rezepte der Menschen von vor circa 2000 Jahren? Wie waren die Tischsitten, was gehörte zu einem kompletten römischen Menü? Wie wurde konserviert und was gab es bei Festen? Wie waren die Tischsitten in den Provinzen im Vergleich zu Rom? Was haben die Soldaten im Vergleich zur Zivilbevölkerung gegessen? Zum Abschluss werden römische Versucherle hergestellt.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an a.meixner@vhs-sha.de oder per Fax unter 0 79 71 / 25 35 20. Infos zum Kurs­angebot der VHS Gaildorf gibt es online unter www.gaildorf.de, Rubrik Volkshochschule.