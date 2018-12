Markt Stauferstadt lädt zum Bummeln ein

Welzheim / swp

24 weihnachtlich geschmückte Hütten und Stände reihen sich zu einem romantischen Weihnachtsdorf auf, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Von 16 bis 20 Uhr können noch in zahlreichen geöffneten Geschäften in der Innenstadt Weihnachtsgeschenke besorgt werden. Morgen wird das Weihnachtsdorf um den klassischen Weihnachtsmarkt der Vereine, Organisationen und privaten Beschicker rund um den Kirchplatz erweitert. An den beiden Tagen erwarten die Besucher der Duft von Glühwein und Punsch und eine große Vielfalt an kulinarischen Leckerbissen sowie eine große Auswahl an Geschenken, Basteleien und Waren rund um den Kirchplatz. Es wird sicherlich auch für die Weihnachtsdekoration zu Hause noch das eine oder andere zu finden sein, so der Veranstalter. Dieses Jahr nehmen rund 20 Händler, Hobbykünstler, Welzheimer Vereine, Kindergärten und Privatanbieter am Markt am Sonntag teil. An beiden Tagen sorgen verschiedene Musikgruppen mit live gespielten Advents- und Weihnachtsliedern für die entsprechende Atmosphäre auf dem Kirchplatz. Die Auerbacher Weihnachtspyramide ist im Rathaus aufgestellt.