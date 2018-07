Brand Staub explodiert

Oberrot / SWP

Dem Polizeirevier Schwäbisch Hall wurde in der Nacht auf Dienstag um 2.45 Uhr ein Brand in einer Firma in der Eugen-Klenk-­Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Firma bei der Spanaufbereitung vermutlich ein Fremdkörper in einem Mahlwerk einen Funken verursachte. Somit kam es zu einer Staubexplosion. Durch die Stichflamme wurden Staubablagerungen auf den Holzbalken in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Oberrot, die mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, löschte jedoch das Feuer schnell. Der Schaden an der Anlage und den Stromleitungen beträgt 10 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.