Stadtsanierung Städtle bekommt kleinen Schlossplatz

Im Osten nichts Neues: Das Stadtmuseum bleibt geschlossen

Kritisch ist laut Bürgermeister Frank Zimmermann nach wie vor die Situation im Ostflügel des Alten Schlosses. Aus statischen Gründen seien dort keine Kunstausstellungen mehr möglich. Auch das Stadtmuseum wird aus diesem Teil des denkmalgeschützten Gebäudes verschwinden müssen.

Als Alternative bietet sich der nordwestliche Flügel der Schlossanlage an: Die Räume dort sind noch im Rohbauzustand, die Gebäudesubstanz ist komplett saniert. Dort könnte nun laut Stadtverwaltung die IG Kunst ihre Ausstellungen einrichten. Zumal dieser Bereich auch bald barrierefrei – mittels Aufzug – erschlossen sein werde, einschließlich Wurmbrand- und Weißer Saal.

Allerdings, so Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn, stünden diese Räume dann nicht ausschließlich der IG Kunst zur Verfügung. Man denke hier an eine offene, „multifunktionale“ Nutzung „für Kunst und Kultur“. Wobei auch an themenbezogene oder stadtgeschichtliche Ausstellungen gedacht sei.

Die Perspektiven fürs Stadtmuseum indes sind nicht rosig. Dessen Pforten werden zunächst geschlossen bleiben. Die Stadt werde aber nach einer Lösung suchen, versichert der Bürgermeister. kmo