Eine der beiden denkmalgeschützten Linden zwischen Eutendorf und Ottendorf wurde durch einen Lkw schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der rechte starke Ast kann nach Ansicht der Fachleute nicht mehr gerettet werden. Das kleine Bruchstück ist dabei jedoch nicht das Problem. Vielmehr wurde der Ast am Stamm so erschüttert, dass er gesichert werden musste. © Foto: Hans Buchhofer