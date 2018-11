Entscheidung Stadtmarketing: Naht das Ende oder kommt es zum Neustart?

Vom Gewerbeverein zum Stadtmarketing

Gute Ideen bündeln, gemeinsam stark werden, die Stadt voranbringen – die Grundgedanken des Vereins Stadtmarketing, in dem mit der Neugründung im Jahr 2009 der bisherige Handels- und Gewerbeverein (HGV) aufging. An der Spitze steht kraft Soll-Bestimmung der Satzung der Bürgermeister. „Alle Bürger, die kreativ mitarbeiten können und wollen, sind uns willkommen“, betonte der damalige Rathauschef Ralf Eggert. In Gaildorf wurde die Idee, die Stadt aufzuwerten, mit der Gründung des Gewerbevereins am 28. Februar 1832 manifest. Der Zusammenschluss der hiesigen Geschäftswelt, 1924 in Handels- und Gewerbeverein umbenannt, hat in der Tat erstmals Ziele formuliert, die sich mit der Definition von Stadtmarketing decken. kmo