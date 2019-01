Geschwindigkeitsmessung Spitzenreiter fährt bei Wolfenbrück 93 km/h

Oberrot / swp

Temposünder werden bei Wolfenbrück vom Messgerät erfasst.

In Wolfenbrück in Richtung Karnsberg sind in der Zeit vom 22. Oktober bis 19. Dezember 2018 insgesamt 19.000 Fahrzeuge gemessen worden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, erfasste das Messgerät pro Fahrzeug mehrere Geschwindigkeitsmessungen. Deshalb wurden insgesamt 101.012 Werte gespeichert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der erfassten Fahrzeuge betrug 45 km/h, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 93 Stundenkilometern. Erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.