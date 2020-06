In den nächsten Monaten soll bei Fichtenberg ein kulturhistorischer Erlebnispfad mit Spielelementen aufgebaut werden. Am Mittwoch trafen sich Bürgermeister, Grundstücksbesitzer und Vertreter der beteiligten Gruppen und Vereine am Wanderparkplatz in der Tälestraße. Im Bild: Bürgermeister Roland Miola (links) und Hardy Wieland von der Agentur Arcos mit einer Mustertafel. © Foto: Richard Färber