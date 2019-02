Politik SPD Gaildorf benennt 9 Kandidaten

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Die Vorbereitungen für die Kommunal- und Kreistagswahlen nehmen Fahrt auf. Erst vor wenigen Tagen präsentierte die SPD Gaildorf-Limpurger Land ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Gaildorf. Jetzt stehen auch die für die Kreistagwahl im Wahlbezirk 3 (Gaildorf) fest. Im Limpurger Land sind insgesamt sechs Sitze zu vergeben, wobei eine starke Konkurrenz durch mehrere Bürgermeister erwartet wird. Dennoch hofft Ortsvereinsvorsitzender Karl Eichele auf ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokraten, zumal er auf eine komplette Liste mit neun Personen aus verschiedenen Berufsfeldern verweisen kann. Er selbst gehört seit 1994 dem Kreistag an. Als Wahlleiter hatte Kreisverbandsvorsitzender Nikolaos Sakellariou ein waches Auge darauf, dass alles seine Richtigkeit hat. Ins Rennen gehen: Karl Eichele, Dr. Sabrina Keit, Thomas-Jörg Gorke (Oberrot), Eleonore Hofmann-Heer, Christan Schönemann (Fichtenberg), Margarete John, Martin Bohn, Christina Schlögl und Martin Frey.

Bemühungen reichen nicht

Ab 20 Uhr sprach Daniel Born, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. Er war aus Schwetzingen mit der Bahn angereist, nahm zuvor in Stuttgart an einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses teil und musste in der Nacht auch wieder zurück. Er beleuchtete die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. 488 000 neue Wohneinheiten würden einer Erhebung zufolge bis zum Jahr 2025 fehlen, führte er aus. Die grün-schwarze Landesregierung habe sich zu viel Zeit gelassen, und bisherige Bemühungen reichten nicht aus. Mit innovativen Konzepten wolle man gegensteuern. Seine Fraktion verstehe bezahlbares Wohnen als gesamtgesellschaftliche und staatliche Aufgabe. Wie in einem Positionspapier vorgelegt, setze sie auf einen Dreiklang aus einem Wohnungsbereich in öffentlicher Hand, staatlicher Wohnraumförderung und Unterstützung des Eigenerwerbs. Born wünscht sich alles bunt gemischt, vernetzt und verdichtet. Das aber gehe nur, meinte er, wenn für Menschen mit weniger Geld sozialgebundener Wohnraum geschaffen wird.

Als ersten Schritt schlug der Gast vor, die Bauordnungen zu entschlacken. Dem Wohnbau als reines Renditeobjekt erteilte er eine klare Absage. Und vom sogenannten Sozialwohnungsbau hätten viele ein völlig falsches Bild. Dabei bedeute der Begriff lediglich, dass die Wohnraumförderung staatlich subventioniert sei. Immerhin lebten 60 Prozent der Menschen in Ländle zur Miete. Seiner Meinung nach fehlen Wohnungen, die der demografischen Entwicklung Rechnung tragen und barrierefrei sind. Dass Wohnraum aus Angst vor Messies und Mietnomaden leer steht, sehe auch er als Problem. Da helfe seines Erachtens, wenn die Kommunen Brücken bauen oder übergangsweise als Mieter einsteigen. Den „Bodenschatz“ gelte es wertzuschätzen. In einer neuen Gemeinnützigkeit, einer Landesentwicklungsgesellschaft und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften erkenne er die richtigen Ansätze. Gerade eine solche hat der SPD-Ortsverein für Gaildorf jüngst ins Spiel gebracht. Eine heftige Diskussionsrunde schloss sich an, wobei auch Bürgermeister Frank Zimmermann kräftig mitmischte.