Bank Sparkasse schließt in Murrhardt zwei Filialen

Murrhardt / sdf

In den vergangenen Tagen hat die Kreissparkasse Waiblingen angekündigt, dass sie ihr Filialnetz neu strukturieren und insbesondere kleine und schwach frequentierte Filialen schließen wird. Davon betroffen sind auch die Kreissparkassenfilialen in Fornsbach sowie in der Murrhardter Hörschbachstraße.

In einem Gespräch informierte Ines Dietze, Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Waiblingen, Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner zunächst über die Schließung von beiden Filialen. Als Grund gab sie an, dass die Frequentierung sowie die Beratungen vor Ort durch die verstärkte Nutzung von Online-Banking stark zurückgegangen seien. „In dieser Hinsicht bringt Mößner Verständnis für die Pläne der Kreissparkasse Waiblingen auf“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Murrhardt. Allerdings verstehe sich die Kreissparkasse Waiblingen stets als regionale Bank mit örtlicher Präsenz. Gerade mit diesem Anspruch dürfe man auch den ländlichen Raum nicht vergessen. Im Gespräch setzte sich Mößner für einen Erhalt beider Filialen wenigstens als SB-Servicestellen mit den Grunddienstleistungen Geldautomat und Kontoauszugsdrucker ein. Für die Kreissparkasse in Fornsbach sehen dies die Pläne der Kreissparkasse Waiblingen nun so vor, während die Filiale in der Hörschbachstraße komplett geschlossen werden soll. Diesen Plan bat Mößner vor dem Hintergrund, dass sich in der Murrhardter Weststadt der Bevölkerungsschwerpunkt und eine Handels- und Dienstleistungszone in der Hörschbachstraße befindet, nochmals zu überdenken. Die Kreissparkasse Waiblingen solle es der Volksbank Backnang gleichtun, die in der Hörschbachstraße ihre Filiale als SB-Servicestelle erhalten und sogar in neue Technik investiert hat. Auch eine gemeinsame SB-Servicestelle der Volksbank Backnang und der Kreissparkasse Waiblingen mit den Grunddienstleistungen regte Mößner für die Bevölkerung vor Ort an.