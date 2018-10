Spannende Einblicke in den Lebensraum Fluss

Waiblingen /

Hochwasserschutz, Ökologie, Geologie und Nutzungskonflikte rund um das Gewässer – das sind nur einige der Themen, die die 24 Teilnehmer der Gewässerführerausbildung in Waiblingen kennenlernen durften. Die Ausbildung wurde als Beitrag des Rems-Murr-Kreises, des Ostalbkreises und des Landkreises

Ludwigsburg zur Remstal-Gartenschau 2019 initiiert und gemeinsam mit der WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässer­entwicklung und der Umweltstation „mooseum“ organisiert. Nach einem halben Jahr endete die Ausbildung, sodass die neuen Gewässerführer pünktlich zur Gartenschau spannende Einblicke in den Lebensraum Fluss bieten können. Die Teilnehmer sind hoch motiviert und freuen sich, die Besucher im Remstal langfristig für das Thema Gewässer begeistern zu können.

Die drei Landkreise freuen sich, engagierte Gewässerführer im Remstal beheimatet zu wissen. „Der nachhaltige Umgang mit unseren Gewässern und insgesamt der Natur ist in unserer heutigen Zeit ein entscheidendes Thema. Ich freue mich, dass sich die Gewässerführer diesem Thema annehmen“, so Landrat Dr. Sigel bei der Abschlussveranstaltung.

Um den frisch ausgebildeten Gewässerführern die ersten Schritte am und im Gewässer zu erleichtern, übergab Landrat Sigel gemeinsam mit Gabriele Seefried, Erste Landesbeamtin des Ostalbkreises, den Gewässerführern nicht nur die Urkunden zur bestandenen Prüfung, sondern auch eine Ausrüstung bestehend aus Gummistiefeln, Mütze, T-Shirt und Jacke. Um künftig ein gemeinsames Angebot an Führungen im Remstal zu schaffen, haben die Gewässerführer einen Verein gegründet (Info-Telefon: 0 71 51 / 9 94 74 94). Vorsitzender ist Udo Keppler aus Remshalden. „Ich freue mich, dass mit der Gründung des Vereins die nachhaltige Etablierung der Gewässerführer im Remstal gesichert ist“, so Harald Miksch, Geschäftsführer der WBW Fortbildungsgesellschaft.

Info Die nächste Gewässerführer­­­aus­bildung findet ab März 2019 an der

Wutach und in der Quellregion der Donau statt.