Konzert Spagat zwischen Jazz und Pop

Sulzbach-Laufen / Werner schmidt

„You are so beautiful to me!“ Mit diesem 44 Jahre alten Titel von Billy Preston und Bruce Fisher bedankten sich am Freitagabend Katrin Häcker und Uli Etz nach einem zweistündigen Konzert bei ihrem Publikum.Sie treten unter den Namen „Go Vocal“ auf und sind erfahrene Musiker. Daher war es genussvoll, ihnen zuzuhören. Leider schluckte der Hall in der Kirche zumindest im ersten Set viel vom Gesang, was insofern schade war, als Uli Etz mit seiner tragenden Stimme hin und wieder sogar einen Hauch „schwarze“ Stimmung einbrachte. Wenn er zum Beispiel „Summertime“ sang.

Unterhaltsamer Abend

Spätestens seit Phil Collins ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass ein Schlagzeuger auch singt. Dennoch ist die Kombination aus Schlagzeug (Uli Etz) und Piano (Katrin Häcker) ungewöhnlich. Beide sagten vor Konzertbeginn, dass für einige Lieder eine zusätzliche Instrumentierung wie Bläser durchaus wünschenswert sei. Sie stellten sich der Herausforderung, mit der rudimentären Instrumentierung einige der bekanntesten Songs der Musikgeschichte vorzutragen und verliehen ihnen einen besonderen Charakter. Sie schufen damit durchaus den Spagat zwischen Jazz und Pop.

Am Anfang stand zur Begrüßung „Hello“ (Lionel Ritchie) über „What a wonderful World“, das Louis Armstrong auf den Leib geschrieben wurde und Mitte 1967 auf einem Höhepunkt der Proteste gegen den Vietnamkrieg in den USA vorgestellt worden war. Und das Publikum stammte altersmäßig vorwiegend aus dieser Zeit. Die Mehrzahl der rund drei Dutzend Zuhörer dürfte jener Generation angehört haben, die ihre Jugend in der Zeit des Vietnamkrieges und der Demonstrationen dagegen erlebten.

Es war ein unpolitischer, und deswegen auch ein unterhaltsamer Abend, den der Heimat- und Kulturverein Sulzbach-Laufen organisiert hatte. Besucherin Birgit Siegmund äußerte sich begeistert über die Auswahl der Songs: „Es sind so die guten alten“, bedauerte aber zugleich, dass nicht mehr Zuhörer gekommen waren. Noch dazu, da der Eintritt frei war und lediglich nach dem Konzert um eine Spende gebeten wurde.