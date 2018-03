Ortschaftsrat Sorge um Fortbestand des Vereins

Gaildorf / Hans Buchhofer

Verwaltung, Ortschaftsrat und die Eutendorfer Landfrauen stehen vor einer heiklen Situation: Jahrelang konnten die Landfrauen im Obergeschoss des Kindergartens in Großaltdorf einen Raum einschließlich einer Küchenzeile für sich nutzen. Vor wenigen Tagen wurden nun Bürgermeister Frank Zimmermann und Ortsvorsteher Jürgen Jäckel darüber aufgeklärt, dass innerhalb eines „geschlossenen Systems“ im Bereich eines Kindergartens eine Fremdnutzung nach dem Bundeskinderschutzgesetz nicht möglich ist. Den Raum im Obergeschoss nutzen auch die Kindergartenkinder. Darüber informierten Zimmermann und Jäckel die Vorsitzende der Landfrauen, Hannelore Hohloch, am Freitag.

Die Aufregung unter den Landfrauen war groß, als sie davon in einem Brief der Vorsitzenden erfuhren. Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Landfrauen seit 25 Jahren den Raum nutzen dürfen. Dieser Vertrag endete im Februar; die Verwaltung bot mündlich eine Fortsetzung für eine Monatsmiete von 35 Euro an. Doch das genannte Gesetz steht dem entgegen. Steht dem Verein der Raum nicht mehr zur Verfügung, befürchtet die Vorsitzende, dass die Fortführung des Vereins in Gänze gefährdet sei. Als Übergangslösung könne man sich vorstellen, den Sängerraum der Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft gemeinsam zu nutzen, heißt es in einem Schreiben, das auch an die Verwaltung ging.

Vom Thema überrascht

Das Problem wurde nach der offiziellen Ortschaftsratssitzung am Montag mit allen Beteiligten erörtert. Die Landfrauen waren dazu in großer Zahl erschienen. Bürgermeister Frank Zimmermann erläuterte nochmals seinen Standpunkt. Er schätze und bewundere die vielen Aktivitäten des Vereins, doch auch er sei von der Thematik mit der Fremdnutzung überrascht worden. Ihm seien die Hände gebunden. Zimmermann warb um Vertrauen. Er könne zwar im Moment keine Lösung anbieten, doch zusammen mit dem Ortsvorsteher und der Vorsitzenden werde er mit Hochdruck daran arbeiten.

Hannelore Hohloch und ihre Mitstreiter erläuterten die missliche Situation. Hier werde die Ära der „offiziellen Stadthalle Großaltdorf“ beendet, und wenn kein geeigneter Raum zur Verfügung stehe, würden viele Angebote wegfallen. Die Landfrauen wünschen sich, dass das Obergeschoss des Gebäudes nicht mehr vom Kindergarten benutzt werden kann und wie bisher den Vereinen zur Verfügung steht. Wenn das nicht möglich sei, wäre man mit einer Übergangslösung von einem Jahr einverstanden, „aber nicht von zwei oder mehr Jahren“, so die Vorsitzende abschließend. Bis zum Sommer können die Landfrauen ihren Vereinsraum jedenfalls weiter nutzen.