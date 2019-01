Gaildorf Songs und Theater bei Gesangvereins-Jahresfeier

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Die Jahresfeier des Gesangvereins Eintracht Bröckingen-Unterrot kommt beim Publikum gut an. Der Verein zeichnet zudem langjährige Mitglieder aus.

Dieser Tage lud der Gesangverein Eintracht Bröckingen-Unterrot nicht nur zu seiner traditionellen Jahresfeier in die Unterroter Festhalle ein. In diesem Jahr war gleich eine Portion „Schwäbisch“ mitverpackt. So passte es, dass der Gemischte Chor alle Gäste, Familien, Mitglieder und Sänger aus den umliegenden Ortschaften bei seinem Einzug in die Halle mit dem Volkslied „Hopsa, Schwabenliesel“ begrüßte.

Mundart und vor allem schwäbische Songs kennzeichneten sodann den Abend: „Muedersproach“ vom Frauenchor, „Resi, i hol di mit mei’m Traktor ab“ vom Männerchor sowie die schwäbischen Lieder des Gemischten Chors wie „Auf dr schwäb’schen Eisebahne“, „Ufo“ und „Sonnenwalzer“. Die musikalische Leitung hatte Dirigentin und Chorleiterin Barbara Geist. Auch Bernd Scheiderer am Klavier und Kurt Bahnmüller am Akkordeon waren dabei. Eine rundum gelungene Vorstellung der Eintracht Bröckingen, welche die Gäste mit reichlich Applaus belohnten.

Dass der Gesangverein ein lebhafter und vor allem aktiver Verein ist, stellte dieser nicht nur mit der gesanglichen Leistung unter Beweis, sondern auch mit einer Vielzahl an Ehrungen. Auszeichnungen für 20, 30, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft sowie die Ehrennadeln des Schwäbischen und Deutschen Chorverbandes wurden verliehen. Else Kuhn wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Lachsalven beim Theaterstück

Ebenso traditionell gehört zur Jahresfeier des Gesangvereins auch das allseits beliebte Theaterstück. In diesem Jahr zauberte die Theatercrew „Doppelt geklaut hält besser“ von Gerry Jansen auf die Bühne. Es blieb kaum ein Auge trocken. Maler Michael M., der mit seinem Neffen Daniel Campbell im eigenen Haus wohnt, hatte ein Schreiben vom Landesministerium erhalten. Sein Haus und Hof müssten einer ICE-Strecke weichen. Kein Wunder, dass hier die Emotionen hochkochten. Und natürlich wurden Pläne geschmiedet, um das Vorhaben zu verhindern. Kurzerhand sollte die Frau des Ministerpräsidenten entführt werden und von da an nahm das Chaos seinen Lauf, denn die entführte Frau war nicht die mutmaßliche Ministerpräsidenten-Ehefrau, sondern schlichtweg eine Schuhverkäuferin. Und so entführte man eben noch ein zweites Opfer, dieses Mal zum Glück die richtige Person. Die beiden entführten Damen zeigten sich weder ängstlich noch verzweifelt – sie nahmen die Entführung recht locker, denn furchterregend waren die beiden Chaoten Michael M. und Daniel Campbell in keinster Weise. Furcht hatten eher Letztere vor der neugierigen und aufdringlichen Nachbarin Frau Pubbs, die stets und ständig in allem herumschnüffelte und sich allzu gerne als Aktmodel gesehen hätte.

Doch dass am Ende gar die beiden entführten Damen die Lösung für das Problem hatten, hätte anfangs keiner vermutet. So kam es, wie es kommen musste: Am Ende war der bescheidene Michael M. unbewusst zu Reichtum gekommen, denn seine bislang brotlose Malerei war im Laufe der Jahre zu einem heißen Insider-Tipp geworden, sodass die Gemälde am Ende mehr als hochpreisig verkauft wurden. So war Michael M. von jetzt auf gleich zum Millionär geworden, wodurch sich seine Sorgen ums Haus in Luft auflösten. Das Ministerium dagegen nahm am Ende Abstand vom ICE-Vorhaben, die Herzen zwischen Entführten und Entführern schlugen mittlerweile im selben Takt und so bahnte sich so manche Liebelei an. Ende gut, alles gut, könnte man meinen, aber weit gefehlt, denn Frau Pubbs, welche jahrelange aus Mitleid Bilder vom „Künstler“ Michael M. abkaufte, war nun ebenfalls mehr als vermögend und hatte kurzerhand für sich und ihren heiß und innig geliebten Künstler eine Weltreise gebucht.

Das Theaterensemble um die Laienschauspieler Jochen Schneider, Uli Horlacher, Elke Löffler, Helga Stanzel und Rose Menzel unter der Regie von Ute Gräbner, Carina Gerteisz und mithilfe der Maske durch Nadine Terhardt und Sybille Kuhn hatte einmal mehr ganze Arbeit geleistet.

Das könnte dich auch interessieren: