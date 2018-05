Gaildorf Vortrag: sich verändern heißt Geduld haben

Gaildorf / Hans Buchhofer

Der systemische Beater Dr. Michael R. Schwelling spricht am Gaildorfer Gymnasium.

Im Rahmen der Vorträge „Das SvLG im Gespräch“ ist es Schulleiterin Angela Rücker vom Schenk-von-Limpurg-Gymnasium gelungen, den systemischen Berater Dr. Michael R. Schwelling aus Tübingen für einen Vortrag zu gewinnen. Schwelling sprach übers Fehlermachen: Irren ist menschlich – was man aus Fehlern lernen kann, war sein Vortrag überschrieben. Und das passte ganz gut: Noch am Vormittag seien beim Öffnen der schriftlichen Abiturprüfung für Mathematik Fehler bemerkt worden, was zu hektischer Betriebsamkeit geführt habe, erklärte Angela Rücker in ihrer Begrüßung.

Michael R. Schwelling hat Germanistik, Psychologie und Philosophie studiert. Nun arbeitet er überwiegend als Supervisor und Coach, berät Führungskräfte und Einzelpersonen. Schwelling stellt komplexe und abstrakte Inhalte dar, veranschaulicht abstrakte Gedankengänge mit lebensnahen, oft sehr humorvollen Beispielen. Dass einigen Zuhörern am Ende auch der Kopf schwirrte, zeugt von der hohen Intensität des Vortrags. Ein Skript benötigte der Redner nicht.

Anschauliche Beispiele

Beim Vortrag ging es allerdings nicht um alltägliche Fehler. Systemische Beratung gleiche einem Arzt und einen Heilpraktiker, so Schwelling. Hier gehe es um Beobachtung, um Weiterentwicklung, um Aufmerksamkeit und darum, Entwicklungsprozesse anzuregen. Am Beispiel verschiedener Helfer bei einem Umzug machte er dies deutlich. Die verschiedenen Helfer mit ihrer eigenen Charakteristik seien alle wichtig, doch ob sie am Ende mit sich zufrieden und glücklich sind, stehe auf einem anderen Blatt. Was Menschen am Ende ihres Lebens bedauern, habe die Palliativpflegerin Bronnie Ware in ihrem Buch „Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ festgehalten, so Schwelling. Es ist eine Liste der Versäumnisse: Sich nicht getraut zu haben, das eigene Leben zu leben, zu viel gearbeitet zu haben, die eigenen Gefühle nicht wahrgenommen zu haben, sich zu wenig um Freunde gekümmert und sich nicht erlaubt, glücklich zu sein.

Drei Charaktere

Bei all diesen Menschen sei ein „Webfehler“ vorhanden, so Schwelling, der sie am Glücklichsein hindere. In jeden Mensch sei eine existentielle Angst verborgen, die jede Mutter beim Weinen ihres Kindes erkennen und von einem anderen Weinen unterscheiden könne. Um diese Angst zu überwinden, benötige man Sicherheit. Aufgrund seiner praktischen Erfahrung ordnet Schwelling seine Klienten in drei Bereiche ein: Macht (Körper), Gemeinschaft (Seele) und Leistung (Geist). Wolle man Veränderungen herbeiführen, dann müsse man die Sprache der jeweiligen Charaktere beherrschen, um Veränderung zu einem zufriedenen und glücklichen Leben herbeizuführen. Dies sei aber nur mit Geduld zu erreichen. „Entwicklung heißt Geduld mit sich und den anderen zu haben“, lautete am Ende das Credo des Referenten.

Schulleiterin Rücker dankte am Ende Kerstin Schulze, die für die Vortragsreihe am Gymnasium verantwortlich zeichnet, und auch dem Förderverein der Schule, der die Vorträge finanziell unterstützt.