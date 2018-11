Kirche Seit 75 Jahren begleiten sie die Gläubigen durchs Kirchenjahr

Gaildorf / swp

Der Kirchenchor Eutendorf hat sein 75-Jahr-­Jubiläum gefeiert. Unter der Leitung seines Dirigenten Manfred Probst und der Mitwirkung von Mirjam Scheider an der Orgel präsentierte der Chor den zahlreichen Kirchenbesuchern ausgewählte und anspruchsvolle Gesangs- und Instrumentalstücke. Anschließend lud der Chor die Jubiläumsgäste ins Gemeindehaus ein. Die Sängerinnen hatten für die Gäste die Tische mit Getränken und Häppchen reich gedeckt und viele Köstlichkeiten liebevoll arrangiert. Die Sängerinnen und Sänger feierten gemeinsam mit ihren Gästen lange in die Nacht hinein. Der Kirchenchor trifft sich in der Regel mittwochs um 20 Uhr zur Probe im evangelischen Gemeindehaus Eutendorf.