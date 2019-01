Würdigung Seit 50 Jahren ist auf sie Verlass

Next

Langjährige aktive und fördernde Mitglieder des Musikvereins Sulzbach am Kocher wurden mit Ehrenzeichen und Geschenken bedacht, rechts die beiden neuen Ehrenmitglieder. © Foto: Brigitte Hofmann

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Seit 1968 sind Rainer Jäger (Flügelhorn) und Werner Jäger (Bariton) aktive Mitglieder des Musikvereins Sulzbach am Kocher. Sie wurden nun zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide, und auch Werners Söhne, seien tragende Säulen des Orchesters, erklärte Vereinschef Anton Straub in seiner Laudatio. Wann und wo es was zu erledigen gebe, seien sie dabei und legten stets Wert auf Harmonie und finanzielle Stabilität. Deshalb sei dem Verein die Entscheidung leicht gefallen, ihnen die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Weitere Ehrungen: Indira Rieger ist seit zehn Jahren aktives Mitglied, Vera Jäger seit 20 Jahren, Heike Engel und Dieter Geißendörfer sind seit 30 Jahren im Verein. Fördernde Mitglieder seit 30 Jahren sind Manfred Epple, Johann Moll und Kurt Sauter, seit 40 Jahren Dieter Geißendorfer, Ingrid Beißwenger, Heinrich Meier und Ursula Wahl, seit 60 Jahren Hermann Bauer, Walter Bauer, Kurt Brenner, Klaus Dannhäuser, Isidor Deimel, Robert Mehrer, Walter Moll, Walter Mugler und Heinz Langer. Sie erhielten Ehrennadeln und teilweise Urkunden sowie Rosen, Wein oder Regenschirme als Geschenke des Vereins.