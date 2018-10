Jubiläum Seit 2003 führt ein Verein im Kino Regie

Karl-Heinz Rückert

Was wäre, wenn nicht im August 1947 ein gewisses Fräulein Emma Mack in einem improvisierten Kinosaal in der Gaildorfer „Post-Krone“ den Kinobetrieb aufgenommen hätte? Die Stadt und das gesamte Limpurger Land wären heute um eine kulturelle Einrichtung ärmer. Nun laufen seit 70 Jahren im Kino an der Karlstraße Filme aller Genres.

Beinahe aber wären in den Sonnenlichtspielen vor fünfzehn Jahren die Lichter ausgegangen, hätte sich nicht eine kleine Schar Kinoenthusiasten auf Anregung der Stadtverwaltung zu einem Kinoverein zusammengefunden um das Lichtspieltheater der Familie Langanke weiterzuführen.

Am vergangenen Freitag blickten die Mitglieder zusammen mit geladenen Gästen auf die junge Geschichte des Vereins zurück, der zum 2. Oktober 2003 die Regie in den Sonnenlichtspielen übernahm.

Mit Begeisterung am Werk

Die Entwicklung des Gaildorfer Kinos unter der Leitung der Familie Langanke hat Rundschau-

Redakteur Klaus Michael Oßwald im August letzten Jahres in einer Serie nachgezeichnet. Vorstandsmitglied Martin Bohn nahm diese Berichte in einer kleinen Präsentation beim Empfang im Kino auf. Es sei für den Verein eine Verpflichtung gewesen, die „tolle Kinotradition“ in Gaildorf weiterzuführen.

Begeistert seien die Kinomacher ans Werk gegangen, um an 325 Tagen im Jahr den Vorstellungsbetrieb aufrechtzuerhalten, erinnerte sich Margarete John, die sich mit Martin Bohn und Ralf Hünnefeld den Vorsitz teilt. Man habe experimentiert und auch aktuelle soziale oder weltpolitische Ereignisse aufgegriffen. Kino­aben­de mit Doppelfilmnächten, die Reihe KinoPlus, aber auch kirchliche Veranstaltungen und Ferienprogramm zählen zwischenzeitlich wie das „Kino mit Brunch“ in Zusammenarbeit mit der Kulturschmiede an der Gaildorfer Kirbe zu den festen Programmangeboten der Sonnenlichtspiele.

Größter Erfolg: Kino-Open-Air

Als wahrer Renner entpuppte sich das Open Air Kino im Hof des Alten Schlosses. Über 20 000 Besucher wurden seit Beginn der Sommerveranstaltung unter freiem Himmel gezählt. Rund 166 000 Besucher haben dagegen in den zurückliegenden fünfzehn Jahren den Weg ins Kino gefunden. Das erfordert enormen Einsatz. 60 ehrenamtliche Vereinsmitglieder leisten jährlich bis zu 1900 Dienste im Kino.

Nicht vergessen wollte John die Gönner und Unterstützer des Gaildorfer Kinos: „Alle zusammen tragen zum Erhalt des größten laufenden Kulturprogramms im Limpurger Land bei!“ In einem Zuspieler stellte die Vorsitzende „unglaubliche Mitarbeiter“ und „unermüdliche Superhelden“ in Aktion und im Konterfei vor.

Den Zustand der Räumlichkeiten und des Gebäudes der Sonnenlichtspiele nahm Ralf Hünnefeld ins Visier – und schob gleich eine nicht ganz ernst gemeinte Vision über das Kino der Zukunft und mögliche Verbesserungen mit goldenen Wasserhähnen und einer ausladenden Empfangshalle hinterher. Hünnefeld lud Stadtverwaltung, Gemeinderäte und Sponsoren dazu ein, den Verein bei seinem Bemühen zu unterstützen, das Gaildorfer Kino zukunftsfähig zu gestalten.