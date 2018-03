Tourismus Sechs potenzielle Feen auf der Bewerberliste

Waiblingen / swp

In wenigen Tagen steht fest, wer zur sechsten Schwäbischen Waldfee gewählt wird und den Schwäbischen Wald ein Jahr lang als Markenbotschafterin repräsentieren darf. Sechs feenhafte Bewerberinnen aus den Kommunen Alfdorf, Großerlach, Murrhardt, Oppenweiler, Rudersberg und Welzheim habeen sich auf das Amt beworben, teilt die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald mit. Am Mittwoch, 11. April, wird die Wahl-Jury, bestehend aus Landrat Dr. Richard Sigel und den 17 Bürgermeistern der Mitgliedskommunen, in Berglen entscheiden, wer die neue Amtsinhaberin wird.

„Einfach wird die Entscheidung nicht, denn alle Kandidatinnen bringen die besten Voraussetzungen mit“, erklärt die Geschäftsführerin der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e. V. Barbara Schunter. Vo- raussetzungen für eine Teilnahme sind der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes, Volljährigkeit und Liebe zur Landschaft des Schwäbischen Waldes.

Während ihrer einjährigen Amtszeit ist die Waldfee nicht nur in Presse, Funk und Fernsehen präsent, sondern auch auf vielen Terminen. Sie bekommt ein Mini Cabrio als „Feen-Dienstwagen“ zur Verfügung gestellt, es gibt ein Fotoshooting und Friseurtermine.

„Seit der Einführung des Amtes hat sich die Schwäbische Waldfee zur prominentesten Werbeträgerin des Schwäbischen Waldes entwickelt, worauf wir sehr stolz sind“, sagt der Landrat des Rems-Murr-Kreises, Dr. Richard Sigel. Dafür sprächen auch die Kooperationen mit dem Fashion Label Riani, das die Waldfee einkleidet, sowie dem Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen, die sich am Feenmobil beteiligen.

Am Wahlabend werden sich die Anwärterinnen persönlich vorstellen. In einer Fragerunde mit der amtierenden Schwäbischen Waldfee Sara Zaiss können sie zeigen, was sie über die Freizeitregion wissen. Zur Wahl- veranstaltung sind Pressevertreter und Angehörige der Kandidatinnen eingeladen. Öffentlich gekürt wird die sechste Schwäbische Waldfee am 21. Mai beim Mühlentag an der Heinlesmühle.

Info Die Kandidatinnen zur Wahl der sechsten Waldfee werden auf der Homepage der Fremdenverkehrsgemeinschaft in Wort und Bild kurz vorgestellt: www.schwaebischerwald.com, „Aktuelles“.