Politik Schwerpunkte: Krankenhaus und Breitbandausbau

Sulzbach-Laufen / Karl-Heinz Rückert

Die Fraktion der Freien hat für den Wahlkreis 3 (Gaildorf) ihre Bewerber für die Kreistagswahl am 26. Mai nominiert. Zur Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten trafen sich auf Einladung von Sulzbach-Laufens Bürgermeister Markus Bock sechs der acht Bewerber im Sulzbacher Rathaus.

Bock ist sich sicher, dass die Liste der Freien für den Wahlkreis 3 gute Aspiranten präsentiert. Unabhängig vom Listenplatz, den es bei der Zusammenkunft zu bestimmen galt, stimmen sie mit dem allgemeinen politischen Programm überein und wollen die Fraktion unterstützen. Das Wahlprogramm soll Mitte Februar aufgestellt werden.

Zur Vorbereitung der Wahlkampfoffensive gibt es am Donnerstag, 4. April, einen gemeinsamen Termin aller Bewerber in Satteldorf. Dort werden insbesondere formale Dinge wie die Reihenfolge der Kandidaten festgelegt und die Gestaltung des Wahlflyers besprochen. Ehe Bürgermeister Bock in der Versammlung zur geheimen Wahl der Bewerberinnen und Bewerber aufrief, skizzierte er das politische Bestreben des Bündnisses. Im Kreistagsgremium gebe es für die Angehörigen der Liste keinen Fraktionszwang. Man sei unabhängig und nicht parteigebunden, woraus sich keine einheitliche Abstimmung bei den Beratungsthemen ergibt – das mache die Freien aus. Markus Bock gab auch einen Einblick in die künftigen Entscheidungsschwerpunkte des Kreistags. Dazu zählt er die Krankenhausversorgung und den Breitbandausbau im Landkreis Hall.

Die Wahl der Kandidaten der Freien im Wahlkreis 3 brachte folgende Reihenfolge: Markus Bock (Sulzbach-Laufen), Jürgen Jäckel (Gaildorf), Wolfgang Hägele (Sulzbach-Laufen), Karola Müller (Oberrot), Heiderose Gölz (Gaildorf), Uli Roll (Oberrot), Timo Tschampa (Fichtenberg) und Friedrich Sanwald (Gaildorf).