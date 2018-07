Soziales Schwer in Ordnung statt behindert

Rems-Murr-Kreis / Steffen Kienzle

Wir wollen nicht als schwerbehindert gelten, wir sind nämlich ‚schwer in Ordnung‘. ‚Behindert‘ ist für uns ein Schimpfwort“: Das war die Kernbotschaft der Schüler der Klasse B7 aus Stetten, die sich in einem Brief an das Landratsamt und Roland Noller, den Behindertenbeauftragten des Rems-Murr-Kreises, wandten. Die Klasse wird in der Theodor-Dierlamm-Schule unterrichtet. Diese ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Förderschwerpunkten geistige, körperliche sowie motorische Entwicklung und gehört zur Diakonie Stetten.

Die Schüler haben von der 14-jährigen Hanna aus Pinneberg mit Downsyndrom gehört. Ihr gefiel der Begriff „Schwerbehindertenausweis“ nicht. Sie erreichte, dass ihr Ausweis in eine Hülle mit der Aufschrift „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ gesteckt wird. Genau das möchte die Klasse B7 jetzt auch. Roland Noller hat dieses Schreiben gleich in doppelter Weise beeindruckt: „Die Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Einschränkungen haben nicht nur formuliert, dass sie nicht damit einverstanden sind, wie mit ihnen umgegangen wird. Sie haben auch noch direkt Initiative ergriffen, um etwas zu verändern.“ Er findet es bemerkenswert, dass junge Menschen, auch wenn sie Einschränkungen haben, auf sich aufmerksam machen und sich für ihre Anliegen einsetzen. Die Kreisverwaltung hat die Anregung aufgenommen. „Die Schwer-in-Ordnung-Ausweise gibt es bei uns künftig für alle, die das wollen“, so Landrat Dr. Richard Sigel.

Roland Noller überreichte den Schülern mit Stefanie Böhm vom Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit und Bildung die neuen Ausweishüllen. Das Kreissozialamt in Backnang übergibt allen Kindern und Jugendlichen, die einen neuen Schwerbehindertenausweis erhalten, die „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“-Hüllen. Die Hüllen können beim Kreissozialamt unter 0 71 51 / 5 01 13 22 oder per E-Mail an soziales@rems-murr-kreis.de bestellt werden.