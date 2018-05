Oberrot Schulstunde mit Karpfen

Oberrot / Andreas Balko

Bei den Projekttagen an der Oberroter Schule stand das Thema Wasser im Mittelpunkt.

Eine feuchte Angelegenheit: An der Grund- und Werk­realschule Oberrot ging es bei der diesjährigen Projektwoche um das Thema Wasser. Die Lehrerschaft hatte für die fünf Tage dauernde Aktion viele interessante Angebote auf die Beine gestellt. Unterstützt wurden die Lehrkräfte dabei von den Sprachhelferinnen, engagierten Eltern und weiteren Ehrenamtlichen, darunter auch der Fischereiverein.

Malen, basteln, forschen

Bei den Wasser-Projekttagen gab es für die Jungs und Mädchen der Oberroter Schule viel zu erleben und zu entdecken. Es wurde gemalt, gebastelt und geforscht. Boote wurden gebaut und dann auf ihre Schwimmfähigkeit getestet, zudem wurden diverse Experimente mit Wasser durchgeführt. Auch die Kulissen für eine Aufführung am letzten Schultag wurden bei dieser Gelegenheit hergestellt.

Die Schülerinnen und Schüler unternahmen Exkursionen , beispielsweise zum Wasserwerk in der Obermühle oder an den Stiersbach, wo nach Kleinstlebewesen im Wasser gesucht wurde. Der örtliche Fischereiverein bot einen Vormittag an unter dem Motto „Fischer machen Schule“. Dabei gab es sogar ein lebendes Exemplar eines großen Fischs zu bestaunen. Außerdem spürten die Kinder Kleinstlebewesen auf und betrachteten sie unter der Lupe.

Mit allen Sinnen

Während der fünf Projekttage erfuhren die Buben und Mädchen der Oberroter Schule viel über das Element Wasser. Sie lernten mit allen Sinnen und erfuhren so intensiver, als es im normalen Unterricht möglich ist, dass Wasser Leben bedeutet, welche Eigenschaften es hat, woher es kommt, und wie es gereinigt wird.

Außerdem wurden die Kinder sensibilisiert für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser, ohne dass ständig der Zeigefinger gehoben werden musste. Der „Stoff zum Anfassen“ motivierte die Schülerinnen und Schüler zu emsigem Arbeiten.