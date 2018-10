Fichtenberg Jahresrechnung 2017: Finanzen stehen gut da

Fichtenberg / Richard Färber

Die Fichtenberger Jahresrechnung 2017 ist abgeschlossen. In dem vergangenen Haushaltsjahr wurden mehr als 1,6 Millionen Euro in die Rücklage gespült.

Anderswo geht’s um die Pro-Kopf-Verschuldung, in Fichtenberg geht’s um die Zuführungsrate pro Einwohner. Sie ist im Haushaltsjahr 2017 um 260,71 Euro auf 565,77 Euro nach oben geschnellt. Bei 2874 Einwohnern sind das sagenhafte 1,626 Millionen Euro, die vom Verwaltungshaushalt an den Vermögens- oder Investitionshaushalt überwiesen werden konnten; veranschlagt waren 877000 Euro. Veräußerungserlöse, Zuweisungen, Beiträge und andere Einnahmen hinzu gerechnet, wuchs das Volumen des Vermögenshaushaltes auf 3,326 Millionen Euro. Der Großteil, nämlich 2,963 Millionen Euro wurde in die allgemeine Rücklage gesteckt. Das Finanzpolster der ohnehin schuldenfreien Gemeinde ist nun 5,155 Millionen Euro stark.

Weniger Ausgaben als geplant

Das höre sich nach viel an, sagte Bürgermeister Roland Miola am Freitag im Gemeinderat. Allerdings könne dieses Polster auch schnell wieder abschmelzen, wenn neue kostenintensive Investitionen anstehen. Miola stellte das Zahlenwerk anstelle von Kämmerin Karin Essig vor. Es war ihre letzte große Arbeit für die Gemeinde Fichtenberg. Sie arbeitet seit Montag in Stuttgart im höheren Dienst.

Ursache der positiven Entwicklung sind einerseits Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt, die sich auf 835.000 Euro summieren, und Mehreinnahmen und temporäre Einsparungen im Vermögenshaushalt. So wurden Ausgabenreste aus den Vorjahren nicht übernommen und gleichzeitig geplante Baumaßnahmen ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Der Verkauf von Grundstücken brachte knapp 912.000 Euro, 432.000 Euro mehr als vorgesehen. Gleichzeitig reduzierten sich die Ausgaben für Grundstückskäufe, sodass insgesamt ein Plus von 567.500 Euro entstand. Weitere 187.000 Euro spülte die Abrechnung mit der Bahn in den Haushalt. Sie rühren noch vom Bau der Unterführung in der Rathausstraße her; die Bahn ersetzt damit Baukosten der Gemeinde.

Abgerechnet werden konnten unter anderem die Erschließung des Baugebietes Waldeck und die Sanierung des Sportplatzes am Viechberg. Zu den Maßnahmen, die nur teilweise erledigt oder gleich ganz ins nächste Haushaltsjahr verschoben wurden, zählt die Sanierung von „Ortskern II/Bahnhofstraße“ mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm. 150.000 Euro wurden aufgewandt, 160.000 Euro landen als Rest im Folgejahr.

Unterrot wird Großbaustelle

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Hirschäcker wurde zwar begonnen, der Löwenanteil aber ist im diesjährigen Haushalt neu veranschlagt. Das Gleiche gilt für Straßensanierungen und Kanal- und Wasserleistungssanierungen im Ortskern.

Für den Vermögenshaushalt für das Jahr 2018 sind rund vier Millionen Euro veranschlagt. Welche Maßnahmen umgesetzt werden können, wird sich weisen – die Kämmerei prognostiziert jedenfalls eine weitere Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,163 Millionen Euro. Man werde dieses Polster auch brauchen, schreibt Kämmerin Karin Essig in der Jahresrechnung 2017. Die Investitionsagenda ist nämlich gut gefüllt: immer noch sind nicht alle Straßen, Wasserleitungen und Kanäle erneuert, die Schulsanierung steht an, das neue Feuerwehrfahrzeug muss bezahlt werden – und Baugrundstücke kann man halt nur einmal verkaufen.­

Das dickste Brett muss übrigens in Unterrot gebohrt werden. Der Teilort wird ausschließlich durch den Hochbehälter Staufenberg mit Wasser versorgt. Die Fallleitung aber ist so marode wie die Wasserleitungen und die Kanäle in der Ortsdurchfahrt. Was das kosten wird, weiß man nicht genau, das Verbandsbauamt rechnet derzeit mit ungefähr zwei Millionen Euro. Fördermittel sind bereits beantragt.