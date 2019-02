Umwelt Schritt für Schritt zum Öko-Fuhrpark

Rems-Murr-Kreis / swp

Für die Umstellung des kreiseigenen Fuhrparks hat der Rems-Murr-Kreis einen der begehrten Zukunfts-Schecks aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten. Anna Katharina Maier, Leiterin des Haupt- und Personalamtes, und Claudia Moosmann, Leiterin des Projekts Fuhrpark-Management im Landratsamt, nahmen am Dienstag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer einen Förderbescheid in Höhe von 505 000 Euro entgegen.

Mit der Modernisierung des Fuhrparks möchte die Kreisverwaltung ihrer Vorbildrolle in Sachen Klimaschutz nachkommen. Der Fuhrpark soll stufenweise erneuert werden. In einem ersten Schritt hat der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss die Verwaltung im September beauftragt, die nötige Infrastruktur zu beschaffen. Dazu zählen ein modernes Flottenmanagementsystem und eine automatische Schlüsselausgabe. Außerdem sollen 13 Elektrofahrzeuge gekauft und 14 herkömmliche Fahrzeuge geleast werden. Als Pilotprojekt soll das Jugendamt das neue System an den Standorten Waiblingen und Backnang erproben. „Wir nehmen als Kreisverwaltung unsere Vorbildrolle in Sachen Klimaschutz sehr ernst. Gerade im Bereich Verkehr können und müssen wir hier noch viel bewegen“, sagte Landrat Dr. Richard Sigel. Die Förderung ist Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017–2020“, das der Bund auf dem zweiten Kommunalgipfel am 28. November 2017 aufgelegt hat. Rund 1,5 Milliarden Euro stehen für Kommunen bereit, die von EU-Grenzwertüberschreitungen betroffen sind.

Verschiedene Förderziele

Gegenstand des Sofortprogramms sind neben Maßnahmen für die Elektrifizierung des urbanen Verkehrs und für die Errichtung von Ladeinfrastruktur (393 Millionen Euro) auch Maßnahmen für die Digitalisierung von Verkehrssystemen (500 Millionen Euro) sowie die Nachrüstung von Diesel-Bussen im ÖPNV mit Abgasnachbehandlungssystemen (107 Millionen Euro).