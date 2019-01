Gesellschaft Schrat Vollbrecht im Amt bestätigt

Großerlach / Richard Färber

„Habemus Waldschraten“, meldete in angemessen feierlichem Unernst am Sonntagabend Jan Vogel alias Janus Mortis, Administrator der Facebook-­Gruppe „Rund um den Schwäbisch-Fränkischen Wald“. Die rund 1500 Mitglieder hatten am Sonntag die Wahl. Sieben Kandidaten hatten sich um den Posten des „Waldschrates“ beworben, der die Seite repräsentiert.

Und gewonnen hat – der Amtsinhaber. Sven Vollbrecht kann eine zweite Amtsperiode lang als Schrat den Schwäbischen Wald unsicher machen. Er bekommt zwei professionelle Foto-Shootings mit fotografierenden Gruppenmitgliedern sowie ein T-Shirt und eine Jacke, die eigens gestaltet wurden. Und einen Stellvertreter könnte er theoretisch auch bekommen. „Sofern er möchte“, könne der Zweitplatzierte Sven Rauert den Job übernehmen, schreibt Vogel.

Er freue sich, sagte Vollbrecht, gelernter Steinmetz aus Backnang, der heuer auch noch Stadtrat werden möchte, in einer kurzen Videobotschaft an die Gruppe und kündigt zumindest einen Termin schon einmal an: Beim Limesmarkt in Grab an Pfingsten wird man ihn treffen können.

Die Wahl des Waldschrates ist eigentlich eine Spaß-Veranstaltung, die freilich in den letzten Wochen eine ordentliche Eigendynamik entwickelt hat. Anders als die Waldfee, die für die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald wirbt, hat der Schrat allerdings keine offizielle Funktion, und das soll auch so bleiben. Er sei auch keine Konkurrenz zur Fee, stellt Vogel auf der Facebook-Seite klar, sondern eher ihr „freundlicher Nachbar“.

Zweck der Seite ist ohnehin vor allem der Austausch. Dort werden Bilder gepostet, Ausflugs- und Veranstaltungstipps. Neuerdings findet man dort auch das Rezept für eine Waldschrat-­Suppe.