.. Schönes für die Mama

.. / pm

Frühstück ans Bett, Gedichte oder selbst gebastelte Geschenke – an ihrem Ehrentag lassen sich Mütter gerne verwöhnen und freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit von ihren Lieben. Blumen und Pralinen sind dabei natürlich echte Klassiker unter den Aufmerksamkeiten. Doch wie wäre es mit ein bisschen Abwechslung?

Das wichtigste für Mütter an diesem Tag ist Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Gerade beim Essen kommt die Familie zusammen: Ein leckeres Frühstück können schon kleinere Kinder vorbereiten. Etwas ältere können sich mit Unterstützung vom Papa auch an ein Lieblingsessen ihrer Mutter wagen – anschließender Abwasch bitte inklusive. Wer tiefer in den Geldbeutel greifen will, entscheidet sich für eine Essenseinladung in ein schickes Restaurant. Viele Cafés und Restaurants haben auch einen speziellen Muttertagsbrunch auf der Speisekarte.

So lieb Mütter ihre Familie auch haben – manchmal sehnen sie sich nach einer kleinen Auszeit. Warum also nicht mal einen Gutschein für einen Wellnesstag im Spa oder einen Besuch bei der Kosmetikerin verschenken? Wird dies mit einem selbst gebastelten Gutschein fürs Einkaufen, Kochen, die Gartenarbeit oder den Wohnungsputz kombiniert, finden Mamas auch wirklich Zeit für sich und für entspannte Verwöhnmomente.

Damit Mama sich auch Zuhause wie im Spa fühlen kann, ist ein Geschenkkorb mit Pflegeprodukten eine sinnvolle Geschenkidee. Neben dem Lieblingsduft lassen sich Natur-Pflegeprodukte wie Peelings oder duftende Duschgels und Körperlotionen sehr gut verschenken. Denn es gibt eine große Auswahl an beliebten Pflegeserien für Gesicht und Körper, deren Rohstoffe aus biologischem Anbau kommen.

Mit Liebe von Hand gemacht

Es liegt in der Natur der meisten Mütter sich über alles zu freuen, was das Kind selbst gemacht hat. Wenn es dann noch ein von Hand gestalteter Shoppingbegleiter ist, fällt die Freude vermutlich doppelt so groß aus. Denn schließlich übernehmen Mamas häufig nicht nur den Einkauf für die ganze Familie, sondern gehen auch gerne mal für sich shoppen.

Warum also nicht eine handgenähte Tasche aus gewebter Bio-Baumwolle verschenken? Lässt das Wetter es zu, empfiehlt sich damit gleich ein kleiner Ausflug mit Picknick im Grünen. Einfach frisches Obst, Kuchen, Herzhaftes und allem was der Liebsten noch so schmeckt in die neue Picknicktasche oder den Shoppingbegleiter – sicher steht bei Mama Spaß mit der ganzen Familie ganz hoch im Kurs.

Bei aller Kreativität ist ein klassischer Blumenstrauß zum Muttertag immer noch ein beliebtes Geschenk. Die bunten Blüten bringen Farbe in den Raum und Freude in das Herz. Gerade jetzt im Frühling, wenn alles blüht, haben Floristen und Gärtnereien eine große Auswahl an Pflanzen und können besonders duftende und schöne Sträuße zusammenstellen. Wenn dann auch noch Mamas Lieblingsblumen darin enthalten sind, wird sie das bestimmt zum Strahlen bringen. Es gibt auch Arrangements, die den ganzen Sommer lang blühen. Ob in Vasen oder in Kübeln, für draußen oder drinnen – die etwas anderen Blumensträuße sind, zusammen mit einer Grußkarte, ein nach wie vor ein willkommenes Geschenk zum Muttertag.

Info: Die wichtigste Person im Leben der Kinder hat viele Namen. Ob Mama, Mum, Ummi, Anne, Mor oder Maman – in mehr als 70 Ländern gibt es ihr zu Ehren einen bestimmten Tag. In vielen Ländern gibt es Unterschiede, was das Datum betrifft. Auch wie dieser besondere Tag gefeiert wird, ist von Land zu Land verschieden. Hier, ein Ausblick in die Welt: In Italien zum Beispiel kommt die ganze Familie zum „Festa della Mamma“ zusammen, um den Tag mit hausgemachten Köstlichkeiten, Blumen und Süßigkeiten zu feiern. Die meisten Spanier genießen den „Día de la Madre“ in Restaurants. Auch in Mexiko ist das der geschäftigste Tag des Jahres im Gastronomiegwerbe. Hier gehören auch Mariachis dazu, die den Müttern das bekannte „Las Mañanitas“ als Ständchen bringen. Die Griechen schmücken am zweiten Maisonntag das ganze Haus mit Blumen und schlemmen hausgemachten Honigkuchen. In Japan bekommen Mütter zum „Haha no Hi“ rote Nelken überreicht als Symbol für Dankbarkeit und reine Liebe und die Kinder verwöhnen ihre Mütter mit Massagen. Eines ist aber überall gleich: Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist etwas ganz Besonderes, ein Leben lang.