Orientierung Schnuppertour für Technik-Freaks

Gaildorf / Rainer Kollmer

Cathrin Brinkmann und Carolin Birk von „Coaching4Future“ sind in einem Klassenzimmer der Schloss-Realschule zu Gast. „Coaching4Future“ lässt sich als „Unterstützung für die Zukunft“ übersetzen und wurde von der Baden-Württemberg-Stiftung ins Leben gerufen. Die beiden jungen MINT-Akademikerinnen aus Stuttgart sind fast täglich multimedial an Schulen in der Region unterwegs. Sie haben auf einer langen Tischreihe zahlreiche Hightechprodukte zum Anschauen und Anfassen parat gelegt. Außerdem sind Filmausschnitte und Grafiken vorbereitet. Dazu kommen Versuche mit thermoelastischem Material oder Textilprodukten. Sie ergänzen den abwechslungsreichen Dialog der beiden Frauen und sorgen bei den Mädchen und Jungen für einen Aha-Effekt.

Die Schülergruppe – sie ist immerhin freiwillig vor Ort – zeigt sich interessiert und wird nicht enttäuscht. Die beiden Referentinnen verstehen es, Langeweile erst gar nicht aufkommen zu lassen. Bei kurzen Informationen und eindrucksvollem Bildmaterial ist Abwechslung angesagt. Schon gleich am Anfang ist bei der Themenauswahl die Mitwirkung der Teilnehmer gefragt. Die Entscheidung auf Zuruf fällt zunächst für die Bereiche „Wohnen“ und „Menschen helfen“. Aber auch Mobilität, Arbeit, Lifestyle oder Umweltschutz wären möglich gewesen.

Die TEC-Akademie ist ein Angebot der gemeinnützigen Gesellschaft des Bildungswerks der Wirtschaft von Baden-Württemberg. Sie gehört zum Bildungsträger BBQ (Berufliche Bildung und Qualifikation), der mit 43 Niederlassungen im gesamten Südwesten dezentral organisiert ist. Für den Standort der Schloss-Realschule Gaildorf ist Elli Reutter aus Crailsheim zuständig. Sie betreut gegenwärtig eine ausgewählte Schülergruppe der Klassenstufe 9, die sich für technische Berufe interessiert. Sie können mit den sogenannten MINT-Schulfächern in Verbindung gebracht werden. Die Abkürzung ist aus den Anfangsbuchstaben von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gebildet.

Im Jahresangebot der TEC-Akademie standen bereits Besuche bei den Firmen Rommelag in Untergröningen, Bosch in Murrhardt und Kärcher in Obersontheim auf dem Programm. Am Ende der beiden Semester erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat, das sie auch bei Bewerbungen vorlegen können. Bei etlichen Firmen ist diese Teilnahmebescheinigung fast wie eine Eintrittskarte zu einer technischen Ausbildung, stellt Elli Reutter erfreut fest.

Virtuelles T-Shirt

Die Glasscheibe oder Folie, die zu Hause in der Wohnung als Bildschirm Verwendung findet, wird in der Schule genauso thematisiert wie ein virtuelles T-Shirt, das zusammen mit überlagertem Bildmaterial auf die Leinwand projiziert werden kann. Welche Berufe sich hinter solchen Produkten verbergen, ist bei solch einer Veranstaltung besonders wichtig. Begriffe wie Fachinformatiker, Technischer Produktdesigner, Geräte- und Systemelek­t­roniker haben ohne diese praktischen Beispiele wenig Bedeutung.

Dies gilt auch für „Menschen helfen“. Wer hätte gedacht, dass bei Prothesen inzwischen Chi­rurgiemechaniker, Mechatroniker oder Orthopädietechniker gefragt sind? Im Vergleich zur alten, ledernen Beinprothese, die zum Anschauen durch die Reihen geht, sind inzwischen elektronische Hochleistungssensoren an Aluminium- und Carbonkon­struktionen gefragt. Und auch die Zungenbrille für blinde Menschen, die ein vereinfachtes Abbild der Umgebung auf die Zunge überträgt, kommt nicht mehr ohne den Beruf des Elektronikers aus.

Die Schülerinnen und Schüler gehen mit den vorgestellten Berufen noch etwas distanziert um. An keiner Stelle taucht die vertiefende Frage auf, welche Ausbildungswege sich hinter diesen Berufen verstecken. In der neunten Klasse ist die Unentschlossenheit oft noch spürbar. Auch Silas Hinderer denkt noch an verschiedene Möglichkeiten im Technikbereich. Er legt sich wohl erst fest, wenn die ersten Bewerbungen geschrieben werden müssen und die Abschlussprüfung vor der Türe steht.