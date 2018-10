Benefiz Schnäppchen warten auf neue Besitzer

Gaildorf / Peter Lindau

Hunderte von Menschen drängen sich zur Mittagszeit durch den Eingang der Gaildorfer Körhalle. Man könnte fast meinen, es ist Pferdemarkt. Doch dort, wo bis Ende 2004 Zuchtvieh versteigert wurde, wartet am Samstag eine andere Attraktion. Christina Schlögl und die von ihr initiierte Aktion „Gaildorf hilft Afrika“ haben zu einem großen Flohmarkt eingeladen. Dieser geht natürlich erneut für einen guten Zweck über die Bühne. „Gaildorf hilft Afrika“ unterstützt zusammen mit Dr. Ulrich Bauer ein Krankenhaus in Serabu. Der frühere Chefarzt des ehemaligen Gaildorfer Kreiskrankenhauses ist dort ehrenamtlich für die „German Doctors“ im Einsatz.

Wette gewonnen

Für die Menschen in der bis 1961 bestehenden britischen Kronkolonie gehen die Menschen in Gaildorf gerne auf Schnäppchenjagd. Auf den Tischen findet sich alles. Ein kleiner Hausstand lässt sich damit problemlos ausstatten. So zaubert der Erfolg bei den Besuchern schnell ein Lächeln ins Gesicht. Das widerfährt am Nachmittag auch Christina Schlögl. Die Wette, dass mindestens 100 Sänger auf der Bühne stehen und den 1985 von Michael Jackson und Lionel Richie für die Hilfsaktion „USA for Africa“ geschriebenen Song „We are the World“ anstimmen, wird eingelöst und Martin Frey lässt dafür 1000 Euro springen. Spontan folgt mit „We shall overcome“ eine Zugabe. Durch den Flohmarkt, den Verkauf von Speisen, durch Spenden und die Wette kommen am Samstag rund 15 000 Euro zusammen.

