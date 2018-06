Kultur Schlosshof wird zum Kinosaal

Gaildorf / kr

Die hochsommerliche Hitze weicht dem lauen Abendwind. Im Hof des Gaildorfer Alten Schlosses stehen 300 Stühle bereit. Um 20 Uhr kommen die ersten Gäste, belegen die Plätze mit Kissen, Decken oder Jacken und folgen im Catering-Bereich des Schlossgrabens dem verlockenden Duft von Gegrilltem. Eiswürfel klingen in Gläsern mit fruchtigen Cocktails. Fröhliche Besucher bestimmen die Szene. Mit Einbruch der Dunkelheit strömen sie zu ihren Plätzen. Gegen 21.45 Uhr kehrt Stille ein. Großes Kino ist angesagt . . .

So oder so ähnlich geht es zu, wenn an zehn Tagen im Juli die Kinomacher der Sonnenlichtspiele den malerischen Innenhof des Schlosses in ein Open-Air-Kino verwandeln. Viele Stammgäste aus der näheren und weiteren Umgebung schätzen die intime und wenig kommerzialisierte Atmosphäre. Die Unterstützung durch Abendsponsoren ermöglicht es dem Kinoverein Sonnenlichtspiele, auf ausgedehnte Werbung oder Vorfilme zu verzichten – ein exklusives und pures Kinovergnügen ist damit garantiert!

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in der Buchhandlung Schagemann in Gaildorf – nur dort gibt es auch ermäßigte Zehner-Block-Karten mit freier Filmwahl – sowie online auf der Sonnenlichtspiele-Homepage. Dort steht das Programm mit Infos zu allen Filmen. Eintrittsgutscheine werden aus organisatorischen Gründen nicht ausgegeben, jedoch können in der Buchhandlung Schagemann Verzehrgutscheine erworben werden.

„In den letzten Jahren waren mehrere Vorstellungen bereits im Vorverkauf ausgebucht“, erinnert sich Kinovereinsvorsitzende Margarete John. Mit Eröffnung des Vorverkaufs wird sich bald he­rauskristallisieren, welcher Film zum Publikumsmagneten avanciert. Die Kinomacher sehen „Die Sch’tis in Paris“ und „Dieses bescheuerte Herz“ weit vorne und bescheinigen dem Wunschfilm der RUNDSCHAU-Leser „Aus dem Nichts“ Favoritenstatus.

Info Vorverkauf in der Buchhandlung Schagemann, Karlstraße 8, 74405 Gaildorf, oder www.openair.kino-gaildorf.de.