Wohnen Schlechtbach kann weiter wachsen

Gschwend / Rainer Kollmer

Sieben Tage nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten treffen sich die Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats, des Planungsbüros Lakner, Köder und Partner (LK&P) und der Baufirma Simon Haag GmbH aus Neuler auf dem Gelände des neuen Baugebiets. Die Planung liegt inzwischen mehr als 20 Jahre zurück und ist noch mit dem ehemaligen Bürgermeister Helmuth Kaufmann in die Wege geleitet worden. Trotz der in die Jahre gekommenen Rahmenbedingungen hält der Gemeinderat an der ursprünglichen Fassung fest.

Grundstücke gefragt

Bürgermeister Christoph Hald berichtet, dass die sieben privaten und zwei weitere Grundstücke der Gemeinde sehr gefragt sind. Für die beiden Gemeindeplätze seien sogar doppelte

Reservierungen eingetragen. „Schlechtbach wird damit größer“, formuliert er die Perspektive der Kommune. Die Erschließung des Geländes ist aktuell nach Aussage von Stephan Nothdurft von LK&P mit 534 000 Euro veranschlagt.

Ein Gehweg am Rand der 1420 Quadratmeter großen Fahrbahnfläche ist nicht vorgesehen, es gibt jedoch 150 Quadratmeter Fahrzeugstellplätze. Für Kanalisation, Wasserversorgung, Straßenbau und Kabelverlegung müssen 2275 Kubikmeter bewegt werden. Bei der Wasserentsorgung ist ein modifiziertes Trennungssystem zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser geplant. Bürgermeister Hald dankt Familie Erich Abele für die Zustimmung zur Durchleitung einiger Kanalabschnitte auf ihrem Privatgrundstück. Damit können die Erschließungskosten günstig gehalten werden. Vor Ort hat Andreas Schmid die Leitung für Haag-Bau.

Dass der Termin einer Verlegung von Glasfaserkabel in Schlechtbach noch nicht geklärt ist, wird von Gemeinderat Andreas Joos immer wieder bedauert. Immerhin werden wenigstens Leerrohre verlegt. Firmenchef Simon Haag und Bauamtsleiter Stefan Blessing hoffen, den Kostenrahmen zu halten und das Vorhaben bis Ende November unfallfrei abschließen zu können.