Finanzierung Schaffen, sparen, Schulen sanieren

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Manches Ratsmitglied rieb sich im Frühjahr die Augen ob der Zahlen im Arbeitspapier der Verwaltung: Die Stadt Gaildorf müsste zur Sanierung zweier großer Schulgebäude, zwischen 40 und 60 Jahre alt, einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Inzwischen ist der Finanzierungsplan konkret, und die Last wiegt weit weniger schwer als zunächst befürchtet.

Land und Bund helfen nämlich beim Bauen. Wie berichtet, werden mindestens 12,5 Millionen Euro benötigt, um das Schenk-­von-Limpurg-Gymnasium und die Schloss-Realschule fit für die Zukunft zu machen – und dazu gibt es finanzielle Hilfen „von oben“ in Höhe von 7,3 Millionen Euro. Die Stadt muss den Rest – also mehr als 5 Millionen Euro – aus eigener Kraft aufbringen.

Und hat dazu bereits die Weichen gestellt. Eine der Maßnahmen, die Finanzierung „gebacken“ zu bekommen, ist die Besinnung auf eine schwäbische Tugend: schaffen, sparen – und die Schulen sanieren. Und was liegt näher, als in der Heimat des Bausparens in der Weise Geld auf die hohe Kante zu legen wie viele private Häuslebauer? Konkret: Die Stadt hat einen Bausparvertrag abgeschlossen, der, wie es Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn formuliert, „einen Teil des Zinsrisikos bis 2034 abfedert“.

Durch ein entsprechendes Angebot der LBS-Gruppe, einer Sparkassen-Tochter, das im Rathaus als günstig bewertet wurde, können nun laut Kuhn 1,5 Millionen Euro „langfristig an die derzeitig niedrigen Bauzinsen gebunden werden“. Dadurch sei „eine finanzielle Planungssicherheit gewährleistet“.

So sieht es auch Bürgermeister Frank Zimmermann, der in der Sparkasse einen langjährigen und verlässlichen Partner sieht, der die Stadt auf der einen Seite mit dem bargeldlosen Schulverpflegungssystem, auf der anderen Seite bei der Ausrichtung des traditionellen Pferdemarkts „wesentlich unterstützt“.

Gegen steigende Zinsen

Thomas Lützelberger, Vorstandschef der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, nannte bei Vertragsabschluss die Vorteile dieser Art von Baufinanzierung: „Im Grunde ist ein Bausparvertrag eine Versicherung gegen steigende Zinsen.“ Folglich stehe die Finanzierung des umfangreichen Großprojekts „auf einem soliden Fundament“.

Hinter dem Stichwort langjährige Planungssicherheit steckt vor allem auch eine Gewährleistung, was die Realisierung der grundlegenden Sanierungsmaßnahmen in den beiden Schulgebäuden anbelangt. Der Bausparvertrag werde dazu beitragen, „dass die finanziellen Folgen der absolut dringenden Schulsanierung auch in den Jahren nach 2022 zu schultern sein werden“, bringt Daniel Kuhn das Finanzierungskonzept auf den Punkt.