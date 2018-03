Jazz Saxophon und Akkordeon in exotischem Einklang

Saxophon und Akkordeon in exotischem Einklang

Gschwend / Rainer Kollmer

Die atmosphärisch dichte Club-Arena im Bilderhaus bewies ihre wundersame und inzwischen hinlänglich bekannte Beschaffenheit. Das angekündigte Konzert war lange zuvor ausverkauft. Dem französischen Instrumental-Duett Émile Parisien und Vincent Peirani eilt die musikalisch hohe Qualität voraus. Der Besuch des eher seltenen Zusammenspiels aus Sopransaxofon und chromatischem Knopfakkordeon besaß gewissermaßen auch Schaubudenqualität.

Verschmelzung der Instrumente

Gut 90 Minuten lang kon­n-

te das aufgeschlossene Publikum in der Musik dieses Tandems schwelgen. Die Stücke erwiesen sich auch für musikalische Jazz-Outsider durchweg als Appetitanreger. Das anfängliche Herantasten und Vorkosten der Improvisationen zur „Egyptian Fantasy“ von Saxofon-Urgestein Sidney Bechet legte bereits das musikalische Spielfeld des exotischen Duos offen. Beide bildeten ihre Wurzeln in einer klassischen akademischen Ausbildung, die im Verlauf von knapp zwanzig Jahren faszinierende Auswucherungen in zeitgenössische Interpretationen erlebte. Schon der Zusammenklang der beiden Instrumente war eine wunderbare Verschmelzung. Das besondere Ereignis war die Zusammenführung der Klänge mit den technischen Möglichkeiten. Das Saxofon von Émile Parisien war vir­tuos gespielt, sei es mit pa­thetischem Legato bei Blues-­

Adaptionen oder heftig schnellen Tonfolgen bei den Improvisationen. Die kunstvolle Behandlung der Akkordeonknöpfe durch ­­Vincent Peirani stand unentwegt im Dialog mit dem Vokalton des Saxofons. Flirrende Tonfolgen, ­

oft ostinat angelegt wie Blues-Muster, wurden gelegentlich durch akkordische Basisklänge ergänzt.

Beim „Song of Medina“ wurde diese Vorgehensweise besonders deutlich. Während das Sopransaxofon bei den Improvisationen mit grellen, obertönigen Passagen aufwartete und Schlangenbeschwörer Parisien mächtigen Körpereinsatz zeigte, wuselte Peirani mit perlenden Akkordtönen und greinend ins Mikrofon gesungenen Tonfolgen durch die breit angelegte Nummer. Auch gab es jede Menge eigenes Gewächs. Der Titel „Schubertauster“ klingt verspielt und erwies sich als treffende Überschrift für das experimentelle Stück mit den beißend angelegten Klangclustern und dem Pulsieren wie beim Rhythm and Blues. Aber das Klang- und Rhythmusfeuerwerk war nicht unangenehm grell, sondern eher meditativ.

Musikalisches Experiment

Die beiden Musiker tasteten sich an die Aufgaben heran und steuerten mit Spielfreude durch die angestrebten Experimente. Auch bei „Troix temps pour Michel“ war dies zu beobachten. Die dreivierteltaktige Musette als Basis-Einspieler für eine nach­folgende meditativ-extatische Jazz-Improvisation wurde mit großem Beifall bedacht.

Moderator Martin Mühleis konnte im Publikum auch den parlamentarischen Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) begrüßen, der als begeisterter Jazzfan ins unpolitische Wochenende wechselte.