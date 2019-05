Ganz Oberrot feiert die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses. Auch der Bauhof hat in der unmittelbaren Nachbarschaft ein neues Domizil erhalten.

Zur Einweihung ihres neuen Gerätehauses gönnte sich die Oberroter Feuerwehr einen Abend mit der bekannten Coverband „Vips“ aus Stuttgart. Wo üblicherweise die Einsatzfahrzeuge bereitstehen, herrschte am Samstagabend ausgelassene Partystimmung. Mehr als 500 Gäste aus Oberrot und der Umgebung sowie aus der Schweizer Partnergemeinde Zweisimmen füllten die Halle.

Zu acht war die Patyband nach Oberrot gekommen: ein Schlagzeuger, ein Keyboarder, zwei Gitarristen sowie zwei Sänger und zwei Sängerinnen. „Vip“ steht nach Aussage der Band nicht nur für „Very Important Party“, sondern vor allem für „Very Impor­tant Publikum“. Und in der Tat: Die Gruppe versteht es, auf das Publikum einzugehen und es zu begeistern. Nur unterbrochen von kleinen Pausen spielten und sangen sie sechs Stunden lang einen Hit nach dem anderen. Dabei war für jeden was dabei. Alle Musikrichtungen der letzten Jahrzehnte waren vertreten. Die Musiker verstanden es, das Publikum regelrecht mitzureißen und zum Mitmachen zu animieren. Dazu trug auch eine professionelle Bühnenshow bei. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte die Feuerwehrparty. Einige der Schweizer Gäste zogen es vor, angesichts der kurzen Nacht am nächsten Morgen mit Sonnenbrille zum weiteren Fortgang des Festes zu erscheinen.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst. Im wahrsten Sinne eingeläutet wurde er mit dem Geschenk der Zweisimmener Feuerwehrfreunde, einer kleinen mobilen Glockenanlage. Musikalisch wurde die Feier gemeinsam von den Musikvereinen Oberrot und Hausen und deren Dirigenten Siegmar Dierolf und Erwin Gutmann gestaltet. In ökumenischer Eintracht sorgten der evangelische Ortspfarrer Andreas Balko und Kirchengemeinderat Alfred Dietrich, der selbst Feuerwehrmann ist, zusammen mit den beiden katholischen Wortgottesdienstleiterinnen Gerlinde Prokisch und Renate Thoema-Wenz für die geistliche Botschaft. Im Zentrum stand dabei der Heilige Florian, Schutzpatron der Feuerwehrleute sowie deren Leitspruch „Gott zur Ehr‘ – dem Nächsten zur Wehr“. Als Geschenk an die Feuerwehr überreichten die Kirchenvertreter Kommandant Ewald Wurst ein Wandbild mit dem Heiligen und dem Leitspruch.

Im Dienst für Mitmenschen

Renate Thoema-Wenz und Andreas Balko erinnerten in ihrer Ansprache auch an die geistliche Dimension des Feuerwehrdienstes. Nach Jesus tun Menschen das, was sie für einen Mitmenschen tun, auch an Jesus selbst. Die beiden Prediger ermutigten die Feuerwehrleute, ihren Einsatz mit einem kurzen Gebet zu beginnen sowie nach dem Einsatz Dank und Belastendes vor Gott zu bringen. Kinderkirchmitarbeiterinnen der evangelischen Kirchengemeinde hatten parallel zum Erwachsenengottesdienst ein kindgemäßes Angebot für die anwesenden Buben und Mädchen vorbereitet. Dabei erklärte Hanna Schäf, die bei der Jugendfeuerwehr mitwirkt und lange Jahre bei der Kinderkirche dabei war, Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr. Diese wurden dann in Bezug zu Gott gebracht.

Nach dem Gottesdienst begrüßten Kommandant Ewald Wurst und Bürgermeister Daniel Bullinger die Gäste. Jeweils zur vollen Stunden boten sie Führungen durch das neue Gerätehaus der Feuerwehr und den Bauhof an. Dabei konnte man auch den Übungsturm erklimmen, der eine wunderbare Sicht über Oberrot eröffnet.

Um die Mittagszeit gab es in der Gerätehalle kaum einen freien Platz mehr. Auch im Außenbereich waren die Biertische gut besetzt. Das reichhaltige und wohlschmeckende Mittagessen sowie das anschließende große Kuchenangebot wurden gut angenommen. Die Feuerwehrleute und ihre Angehörigen hatten alle Hände voll zu tun, die Nachfrage zu befriedigen. Eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen sowie einem Rasenmäher als Hauptgewinn erwies sich als der Renner.

Am Nachmittag veranstaltete die Jugendfeuerwehr eine Schauübung. Dabei galt es, ein brennendes Häusle zu löschen und damit das eigene Können zu demonstrieren. Mit drei Einsatzwagen kam der Feuerwehrnachwuchs an, rollte die Schläuche aus und rückte von mehreren Seiten zum Löschangriff vor. Unter heftigem Wassereinsatz war der Brand bald gelöscht. Den Jungs und Mädchen machte die Aktion sichtlich Spaß, und die große Zuschauerschaft war beeindruckt vom professionellen Vorgehen der jungen Leute. Den ganzen Nachmittag über konnten Kinder auch an Rundfahrten mit den großen Fahrzeugen teilnehmen.

