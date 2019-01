Gemeinderat Sanierung der Wasserleitungen erhält Priorität

Gschwend / Rainer Kollmer

An den Hangwegen vom Glattenzainbach und Rauenzainbach droht Gefahr. An der Zufahrt Neumühle 6 und an der Gemeindeverbindungsstraße Kirchenkirnberg in Richtung Fichtenberg ist das Bankett abgerutscht. Die Gemeinde Gschwend hat an diesen Stellen die Pflicht zur Verkehrssicherung. Beide Abschnitte müssen dringend saniert werden.

Ingenieur Hans-David Riker aus Murrhardt erläuterte dem Gremium in einem ausführlichen Vortrag die Möglichkeiten, nachdem das Büro Zeiser aus Ellwangen mit einer geologischen Untersuchung beauftragt worden war. „Wir müssen das Wasser wegkriegen. Das ist das A und O“, betonte Riker. Er schlug vor, die Wasserableitung sicherzustellen und die gerutschten Bodenschichten am Glattenzainbach abzutragen und mit einem tragfähigen Fundament zu versehen. Dies sei langfristig die beste Lösung.

Am Rauenzainbach wurde erwogen, die Straßenführung im Flächentausch mit Forst Baden-­Württemberg zu verlegen. Auch eine Anhebung des Bachbettes war in der Diskussion. Die Sanierungskosten am Glattenzainbach wurden in einer ersten Schätzung mit 160 000 Euro veranschlagt. Am Rauenzainbach dürften es 80 000 Euro werden. Bürgermeister Hald schloss nicht aus, die Straßen gegebenenfalls sperren zu lassen, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Abschließend gab der Gemeinderat dem Büro Riker + Rebmann den Auftrag zur Ausarbeitung der Maßnahmen.

Hans-David Riker stellte außerdem die seit 2013 in Vorbereitung befindliche Sanierung des Trinkwassernetzes auf Gschwender Gemarkung vor. Um die Nutzungsdauer von 60 bis 80 Jahren zu gewährleisten, seien in vielen Einzelabschnitten Aufwendungen von insgesamt 25 Millionen Euro notwendig. Im Haushalt von 2019 und in den Folgejahren sind jeweils Mittel in Höhe von 400 000 Euro vorgesehen, sodass der „Generationenvertrag“ zur Sicherstellung der Wasserversorgung wohl eingehalten werden kann.

Gemeinderat Bernd Wahl regte an, die Brennpunkte der Rohrbruchhäufigkeit in den Blick zu nehmen, um das Problem mit entsprechendem Materialeinsatz besser in den Griff zu bekommen. Christoph Hald wies darauf hin, dass gegenwärtig jährliche Kosten von bis zu 100 000 Euro durch Leckagen entstehen.

Für die freiwillige Feuerwehr wies Joachim Hauenstein auf etliche Probleme bezüglich der Wasserversorgung im Fall eines Brandes hin. So sei in den vergangenen Jahren eine Wartung der Hydranten und Schieber nicht mehr erfolgt. Außerdem habe es Probleme mit Entnahmestellen und dem nötigen Wasserdruck gegeben. Nach einer längeren Aussprache wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Planungsschritte für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.