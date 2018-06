Gschwend Salzkuchenmetropole ist gut besucht

Gschwend / Rainer Kollmer

Die Dorfgemeinschaft Schlechtbach erweist sich als guter Gastgeber. Zum ersten Mal tritt der Entertainer Tomy Schalala auf und ersetzt die Oldie-Band „Highlights“.

Ein kurzes Wochenende genügt und die Tische und Bänke im Festzelt und auf dem Wiesengrundstück sind von vielen Besuchern bestens belegt. Die Bewirtung ist perfekt organisiert. Das Bedienungspersonal ist aufmerksam und hat das Wohl der Gäste im Blick. Nebenan, über die Straße, befindet sich das Backhaus, wo das Markenzeichen des Schlechtbacher Dorffests, der Salzkuchen, mit langem Schieber aus dem heißen Backofen geholt wird.

Viele Besucher aus der Umgebung loben die einzigartige Qualität der Schlechtbacher Salzkuchen, die hier von fleißigen Händen belegt und in hohen Regalen aufgereiht werden, bis der Backofen die notwendige Temperatur besitzt. Dann geht es mit dem Backen wie am Fließband. Die heißen Fladen werden anschließend in der hölzernen Wärmebox mit dem Zweiradwägelchen eilig zu den wartenden Gästen gebracht, denn warm schmeckt das braun-weiße Rund mit seinem Zwiebelbelag am besten.

Gerald Stütz, Vorstand der Schlechtbacher Dorfgemeinschaft und seine Stellvertreterin Tanja Zerbin können sich auf viele engagierte und erfahrene Helfer verlassen. 850 Salzkuchen sind beim 44. Dorffest im Plan. Wegen der Fußballweltmeisterschaft ist diesmal in der Bar ein Fernseher aufgestellt. „Aber ohne Ton“, wie Tanja Zerbin einschränkend anmerkt. Schließlich spielt nebenan im Zelt die Musik.

Für Abwechslung gesorgt

Der Sänger und Entertainer „Tomy Schalala“ mischt am Samstag mit seinen Songs quer durch alle Geschmacksrichtungen das Publikum auf. In den vergangenen Jahren war immer die Oldie-Band „Highlights“ zu Gast. Ein anderer Interpret verspricht neue Abwechslung und weckt das Interesse. Gestern war der Musikverein Gschwend zu Gast und rundete das musikalische Angebot ab. Bei leckeren Salzkuchen, Gegrilltem und vielen Erfrischungen war an beiden Tagen für gute Stimmung bestens gesorgt.