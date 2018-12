Konzert Sahnestückchen der Blasmusik

Next

Szene aus „Hond oder Has“: Fast wäre der Opa in Sakko und Unterhose aus dem Haus gegangen. © Foto: Brigitte Hofmann

Zugabe und letztes Highlight des Konzerts: Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“, in schwedischer Sprache gesungen von Martina Rueß. © Foto: Brigitte Hofmann

Gschwend / Brigitte Hofmann

Dirigent Frieder Geiger liefen die Schweißperlen von der Stirn, als er die Zugabe ankündigte. Zuvor hatte er sein 60-köpfiges Orchester durchs Programm getrieben und exquisite Sahnestückchen der Blasmusik serviert. Kein zackiger Marsch markierte den Schlusspunkt, sondern Gabriellas berührender Song aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“. Es war das Sahnehäubchen obendrauf, als die Neu-Gschwenderin Martina Rueß die Querflöte zur Seite legte und sich mit ihrer brillanten Singstimme und in schwedischer Sprache in die Herzen der Zuhörer sang.

Die schlugen ohnehin schon höher in Anbetracht der vorangegangenen Darbietungen. Ein Maler würde zum Pinsel greifen, der Musikverein Gschwend hatte die „Deutschlandbilder“ aus der Feder von Alfred Börsendörfer mit seinen Instrumenten filigran nachgezeichnet. Spaß am Ratespiel hatten die Gäste bei Manfred Schneiders Arrangement „TV-Kultabend“, und nicht weniger gefällig war die Achtziger-

Kult(Tour) nach einem Arrangement von Thiemo Krass.

„Gratulation, echt top“

Bürgermeister Christoph Hald war aus dem Häuschen. „Gratulation, echt top“, äußerte er sich ergriffen und schüttelte Dirigent Frieder Geiger am Tisch die Hand. Später teilte er seine Begeisterung übers Mikrofon mit. Heute sei ihm bewusst geworden, sagte er, welche Qualität „sein Musikverein“ liefere und was er und die Gemeinde an ihm haben.

Hubert Rettenmaier, der Vorsitzende des Blasmusikverbands Ostalb, blies ins selbe Horn: „Ihr könnt stolz sein, es ist höchster Anerkennung wert, was hier geleistet wird.“ Dafür brauche es Struktur und eine gute Ausbildung, konstatierte er. Denn gerade da würden nicht nur das musikalische Fundament, sondern auch Wertebewusstsein und Verantwortungsgefühl vermittelt.

Seit Herbst leitet Dennis Geist aus Welzheim die Jugendkapelle. Wie fein hier gearbeitet wird, ließen die Gershwin Classics, die Peer-Gynt-Suite oder auch die spanischen oder lateinamerikanischen Stücke erkennen. Katharina Presser lieferte dazu die informativen Übergänge.

Vorsitzender Dieter Grau blickte kurz auf ein erfolgreiches Jahr zurück, ehe er sich bei allen bedankte, die mitgemacht und mitgearbeitet haben, und explizit an den Dirigenten gerichtet: „Frieder, danke, dass du dranbleibst und uns forderst – und wir machen das Beste daraus.“

„Hond oder Has?“

Im dritten Teil des Abends waren weniger das Gehör als vielmehr die Augen und die Lachmuskeln gefordert. „Hond oder Has?“ war die Frage, was da im dampfenden Kochtopf auf den Tisch kam. Schwatzweib Frau Schmelzle vermisste nämlich ihr Zwergdackele Muschi, was zu allerhand Irrungen und Wirrungen führte. Wolfram Presser, Katharina Presser, Verena Abele, Moritz Kosel, Petra Schneider und Tom-Lukas Dreher sorgten knapp eine Stunde lang für recht amüsante Unterhaltung. Gerd Funk führte Regie, Irmgard Ackermann und Marianne Wischkony waren für die Maske und Thomas Joos und Marco Brenzel für die Technik zuständig.