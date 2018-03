Bühne Sänger von „Eisbrecher“ tritt in Hall auf

Sänger von „Eisbrecher“ tritt in Hall auf

Schwäbisch Hall / Jochen Höneß

Diese Nachricht hat Rockfans in der Region aufhorchen lassen: Vor ein paar Tagen haben die Macher des Haller Liveclubs Kantine 26 bekannt gegeben, dass bei der nächsten Rock-Show am Ostersonntag, 1. April, der bundesweit bekannte Sänger Alex Wesselsky als Stargast dabei sein wird. Nicht ganz unbeteiligt daran ist Marc Zillmann, der schon zu NCO-Club-Zeiten die Rock-Show mit aus der Taufe gehoben hat und Wesselsky seit vielen Jahren kennt.

Zusammen auf Tour

Dessen erste Band „Megaherz“, prominenter Vertreter der Neuen Deutschen Härte, war vor rund zwei Jahrzehnten zusammen mit Zillmanns Band „Stone The Crow“ auf Tour. Und im Vorjahr hat sich der bayerische Rocksänger das Linkin-Park-Special in der Kantine als Besucher angeschaut. „Das hat ihm so gut gefallen, dass er nun bei uns auftritt“, freut sich Zillmann. Wesselsky wird sowohl ein paar Lieder singen als auch mit einem DJ-Set nach dem Live-Teil für Stimmung im Solpark sorgen. Wie gehabt sind bei der Rock-Show wieder regionale Musikgrößen wie Steffi Zott, Feben Herzog und Max Lassmann dabei. Und Marc Zillmann steht natürlich ebenfalls auf der Bühne.

Wesselsky hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner aktuellen Band „Eisbrecher“ bundesweit eine große Fangemeinde geschaffen. In Wacken spielte die Gruppe schon vor Zehntausenden Zuschauern. Und manch einem dürfte der 49-Jährige auch von der DMAX-Autoschraubersendung „Der Checker“ (2006–2010) bekannt sein.

Info Rock-Show in der Kantine 26 in Hall am Sonntag, 1. April. Einlass ab 21 Uhr. Weitere Infos: www.kantine26.de