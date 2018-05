Gospels Gospel-Workshop-Chor groovt in Murrhardt

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Ein Workshop-Chor präsentiert in Murrhardt eine große stilistische Bandbreite grooviger Songs.

Faszinierend schöne Stimmen. Lieder, die ins Ohr gehen und zum Mitsingen animieren. Klangnuancenreiche traditionelle und moderne Melodien und Harmonien. Mitreißende Rhythmen, die den ganzen Körper in Schwingung versetzen. Dies alles erlebt eine große Zuhörerschar beim Gospelkonzert in der Murrhardter Stadtkirche.

Die Teilnehmer des 12. Gospelworkshops und die Sänger des Jugendchors, Solist Marco Rödiger und die dreiköpfige Band laufen dank intensiver Probenarbeit und spürbar großem Spaß am Singen unter der Leitung von Kantor Gottfried Mayer zur Bestform auf. Voller Hingabe und Power interpretieren sie jeden Song ausdrucksstark, intonieren und artikulieren präzise und bewegen sich dazu beschwingt. So springt der Funke der Begeisterung aufs Publikum über, das auch gerne mitsingt und laut mitklatscht.

Ein Höhepunkt des Programms sind zwei Songs, die ein kleines Ensemble aus talentierten Jugendchor-Sängern a cappella, also ohne Instrumentalbegleitung, innig und stimmungsvoll vorträgt. Getragene Rhythmik, vielschichtige Melodik und Harmonik bestimmen „He is always close to you“ von Martin Carbow.

Als architektonischer Klangverstärker wirkt der Ostchor der Kirche, wo das Ensemble den Love Psalm von Darmon Meader intoniert. Darin bilden anmutige und jazzartige, traditionelle und moderne Harmonien ein facettenreiches Mosaik. Zudem treten die Jugendchor-Sopranistinnen Rabea Vockeroth und Franka Wieland bei mehreren Gospels mit schönen Stimmen hervor.

Mit viel Gefühl intonieren die Chorsänger das afrikanische Wiegenlied „Thula mtwana wami“. Die Sehnsucht der Sklaven nach einem besseren Leben im Jenseits spiegelt das Spiritual „Ride on King Jesus“ wider. Marco Rödiger gestaltet mit seiner klangvollen Tenorstimme unter anderem das besinnliche „Roads“ von Steve Dobrogosz über die Lebenswege der Menschen, die letztlich alle zu Gott führen.

Für tolle Stimmung sorgen einige moderne Gospels in schnellen Tempi. So richtig die Post ab geht’s dann bei „Jesus on the mainline“ und bei „Come, o come“, beide von Jeff Guillen.

Sehr gut kommt die Gospel-Band aus jungen Profimusikern an. Alle studierten an der Musikhochschule Stuttgart: Jazzpianist Johannes Mittl, Schlagzeuger Ferenc Mehl und E-Bassist Dominik Ludwig. Mit jubelndem Applaus danken die Zuhörer allen Sängern und Instrumentalisten, die sich mit mehreren Zugaben bedanken.