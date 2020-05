Seit dem Jahr 1920 werden beim TSV Gaildorf – bzw. bei seinem Vorgängerverein – die Kickstiefel geschnürt. Vom 9. bis 12. Juli sollte das Jubiläum „100 Jahre Fußball beim TSV Gaildorf“ mit einem großen Fest gefeiert werden. Teil des Festprogramms sollte der Rundschau-Cup für Nachwuchsfußballer sein, der zum 25. Mal ausgetragen werden sollte.

Doch durch das Coronavirus kommt alles anders. Der TSV Gaildorf hat seine Jubiläumsveranstaltung abgesagt. Der 25. Rundschau-Cup findet somit auch nicht im Juli statt.

Nachdem sich schon die Terminfindung für das Jubiläumsfest des TSV Gaildorf samt Rundschau-Cup nicht immer als leicht herausgestellt hat, dürfte die Suche nach einem geeigneten Ersatztermin nicht leichter werden. Auch stellt sich die Frage, ob die Jubiläumsfeier „100 Jahre Fußball beim TSV Gaildorf“ und der Rundschau-Cup am gleichen Wochenende ausgetragen werden müssen. Eine Trennung von Festabend und den Spielen auf dem Feld würde die Suche nach einem neuen Termin deutlich flexibler machen. Auch die Herbst- und Wintermonate würden so infrage kommen. Dahinter, wie auch bei den Spielen der Nach­wuchs­kicker beim Rundschau-Cup, steht die zentrale Frage: Wann werden in Corona-Zeiten große Feiern und Turniere wieder möglich sein?

Nun werden die Olympischen Spiele 2020 auch erst im Jahr 2021 in Tokio ausgetragen – wenn alles so klappt wie erhofft. Und so könnte der 25. Rundschau-Cup 2020 als TSV-Jubiläumsturnier auch ins Jahr 2021 verlegt werden.

Wie bei Olympia geht es nicht

Doch während das Internationale Olympische Komitee sich den nötigen Freiraum bei den Terminen für Olympia 2020 auch im Jahr 2021 einfach nehmen kann, stößt dies beim 25. Rundschau-Cup schnell an Grenzen. Der 26. Rundschau-Cup 2021 ist schon seit Jahren an den FC Ottendorf vergeben.

Und beim FCO ist eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt nicht möglich. „Der Termin des FCO-Jubiläumswochenendes ist bereits fest verankert. Wir feiern vom 25. bis zum 27. Juni“, so der FCO-Vorsitzende Frank Stettner. 100 Jahre alt wird der Ottendorfer Verein im kommenden Jahr.

Die beiden Jubiläen verbinden – eine Option, die nicht weiter verfolgt wird. Zwei 100-Jahre-Feiern lassen eine gemeinsame Austragung eines Turniers nicht zu – des Festprogramms gleich gar nicht. Das sieht man beim TSV wie auch beim FCO so.

Nun wurde für die Turniere und die Festveranstaltungen ein neuer Fahrplan festgelegt. 2021 wird der Rundschau-Cup zweimal ausgetragen, einmal vom TSV Gaildorf und einmal vom FC Ottendorf im Rahmen des FCO-Jubiläums, an dessen Termin nicht gerüttelt wird. Dabei wird dem Wunsch des FCO Rechnung getragen, dass die beiden Termine – zumindest was die Turniere betrifft – möglichst weit auseinanderliegen sollen.

Alle Optionen denkbar

Nun liegt es am TSV Gaildorf, die weiteren Details und Termine für das Turnier und das Jubiläum festzulegen. Von einem Hallenturnier im Winter bis zu einer Austragung Anfang der Sommerferien auf dem Feld im Rahmen des TSV-Jubiläums oder unabhängig davon. Alle Optionen sind denkbar, der TSV Gaildorf muss sich nun entscheiden – hinter allem stehen aber die Unwägbarkeiten wegen Corona.

Bis zur 33. Auflage des Turniers im Jahr 2028 beim FC Oberrot läuft die Planung

1996: TSV Eutendorf

1997: TSF Gschwend

1998: TSV Gaildorf

1999: SK Fichtenberg

2000: TSV Sulzbach-Laufen

2001: FC Ottendorf

2002: SV Frickenhofen

2003: FC Oberrot

2004: Spvgg Unterrot

2005: Spvgg Kirchenkirnb.

2006: TSV Eutendorf

2007: FC Ottendorf

2008: TSV Untergröningen

2009: TSV Sulzbach-Laufen

2010: TSF Gschwend

2011: Spvgg Unterrot

2012: TSV Gaildorf

2013: FC Oberrot

2014: Spvgg Kirchenkirnb.

2015: SV Frickenhofen

2016: TSV Eutendorf

2017: Spvgg Unterrot

2018: SK Fichtenberg

2019: TSV Sulzbach-Laufen

2020: TSV Gaildorf

2021: FC Ottendorf

2022: FC Oberrot

2023: *

2024: TSV Sulzbach-Laufen

2025: *

2026: TSV Eutendorf

2027: *

2028: FC Oberrot * Anfragen liegen vor, Vergabe ist noch nicht erfolgt.

Der Fußball in Gaildorf