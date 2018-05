Geselligkeit Rottal feiert zwei Tage mit Musik

Oberrot / Andreas Balko

Das Frühlingsfest startete bereits am Himmelfahrtstag. Die Musikve- reine Korb, Neuenstein und Michalbach/Wald sorgten dabei für die musikalische Note. Erst beim letzten Auftritt der Michelbacher Bläser setzte etwas Regen ein.

Am Sonntag begann der Festtag mit einem evangelischen Gottesdienst, den der Musikverein Oberrot unter Leitung von Siegmar Dierolf und das Kinderkirchteam mitgestalteten. Dabei ging es um die Kraft der Musik. Verschiedene Musikeinspielungen demonstrierten die große Bandbreite der musikalischen Stilrichtungen.

Kinder interviewt

In Interviews mit Kindern und Jugendlichen zeigte sich, welch unterschiedliche Erinnerungen und Gefühle diese Musikstücke hervorriefen. Die biblischen Geschichten von der Pauke schlagenden Mirjam und dem Harfe spielenden David verdeutlichten, dass Musik Ausdruck der Freude ist, aber auch trösten kann. In seiner Kurzansprache stellte Pfarrer Andreas Balko ein Zitat des weltberühmten Geigers Yehudi Menuhin in den Mittelpunkt: „Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude.“ Der Oberroter Musikverein sorgte beim Gottesdienst für mitreißende musikalische Beiträge und begleitete die Gemeindelieder.

Gastvereine zu Besuch

Nach dem Gottesdienst gestalteten befreundete Vereine den musikalischen Part. Zunächst trat der Musikverein Fichtenberg auf. Ihm folgte der Musikverein Grab. Den Abschluss bildete der Musikverein Hausen an der Rot.

Für Essen und Trinken war an den zwei Festtagen bestens gesorgt. Neben einem reichhaltigen Mittagstisch gab es eine große Auswahl an Kuchen. Dafür hatten die Musikerfrauen gesorgt. Die aktiven Vereinsmitglieder und ihre Angehörigen arbeiteten dabei Hand in Hand, sodass die Verköstigung reibungslos vonstatten ging. Mit seinem Programm schaffte es der Musikverein, viele Besucher anzulocken und bestens zu unterhalten.