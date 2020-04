Gute internationale Geschäftsbeziehungen machen es möglich: Die Rommelag-Gruppe hat mehr als 100.000 Atemschutzmasken an Pflegedienste, Seniorenheime und Rettungsdienste verteilt. Auch die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Sulzbach-Laufen wurde berücksichtigt. Zwei Pakete mit Masken und Desinfektionsmittel überreichte Geschäftsführer Martin Schneider von der Rommelag Engineering vor dem Gerätehaus beim Kleinteutschenhof. Ermöglicht hätten die Spende die guten Beziehungen nach China, versicherte Schneider.

Der Verwendung von Atemschutzmasken in der Firma sei auch zu verdanken, dass bei Rommelag bisher noch keine Viruserkrankungen aufgetreten sind, so Schneider. An jeden Mitarbeiter seien vier Schutzmasken verteilt worden, die im täglichen Wechsel verwendet und nach ausreichender Trocknung weiter benutzt werden können.

Niedrige Infektionsrate vor Ort

Der Schutz der Feuerwehrleute genieße höchste Priorität, erklärte Kommandant Jochen Gentner: „Für den Einsatzfall ist geregelt, dass Kameraden mit Erkältungs- oder anderen Krankheitssymptomen zu Hause bleiben.“ Die Verwendung von Schutzmasken bei Einsätzen mit Personenkontakten sei dabei von großer Bedeutung. Der Sulzbach-Laufener Bürgermeister Markus Bock zeigte sich froh darüber, dass die Zahl der Covid-19-Infektionen in der Gemeinde gleichbleibend niedrig ist. Stand Freitag waren es unverändert elf Infizierte.

Weitere Atemschutzmasken wurden als Spende an verschiedene Einrichtungen zwischen Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd geliefert. Empfänger waren Alten- und Pflegeheime, Sozialstationen, Apotheken, Ärzte bis hin zum Rettungsdienst und Einrichtungen wie der Sonnenhof und die Stiftung Haus Lindenhof, teilt die Rommelag mit.

Er habe in der Zeitung gelesen, dass Not am Mann sei, sagt der Unternehmer Bernd Hansen. Deshalb habe er gehandelt, als sich die Möglichkeit ergab, ein größeres Kontingent an Atemschutzmasken zu beschaffen.

Man identifiziere sich stark mit der Region und gebe gerne, vor allem dort, wo die Not am größten ist, teilt die Rommelag mit. Unbürokratisch und schnell müsse es gehen, das sei der Anspruch. Man freue sich, wenn diese Atemschutzmasken etwas zum Schutz der Mitarbeiter und der Patienten beitragen könnten, und man wolle damit auch jenen, die tagtäglich helfen, Danke sagen.

Unabhängig von der aktuellen Krisensituation engagiert sich die Rommelag-Unternehmensgruppe stark im lokalen und regionalen Umfeld, setzt sich für die Sport- und Kulturförderung ein und unterstützt zahlreiche soziale Projekte, beispielsweise in der Jugendhilfe.