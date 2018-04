Sanierung Risse im Gemäuer geben Rätsel auf

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Wieder ist es der Ostflügel des Alten Schlosses, der Gaildorfs Stadtverwaltung und Gemeinderat Kummer bereitet: Seit zwei Jahren werden in Räumen des Museums und in der Galerie vermehrt Risse entdeckt, ebenso bröckelt das Mauerwerk der Stützpfeiler. Als Vorsichtsmaßnahme ließ Bürgermeister Frank Zimmermann Mitte Dezember diesen Bereich sperren, nachdem der Bauhistoriker Gerd Schäfer zuvor dazu geraten hatte, ohne weitere Untersuchungen die Räume vorerst nicht von Gruppen betreten zu lassen (wir haben berichtet).

Dicke Luft im Schloss

Betroffen davon war ein Ausstellungsprojekt der IG Kunst. Wenig später konnte nach einer Begutachtung durch Statiker Dieter Manske Entwarnung gegeben werden – allerdings unter der Voraussetzung, dass das Tragwerk des gesamten östlichen Trakts einer Untersuchung unterzogen wird. Ein an sich ganz normaler Vorgang, der jedoch – offensichtlich durch mangelnde Kommunikation – für dicke Luft im Schloss sorgte: Die Ausstellungsmacher wähnten sich zu spät und nicht ausreichend informiert. Einige Beteiligte sahen in Gerd Schäfer – wegen seines wohlmeinenden Rates – den Buhmann. Ihm widmete der Pferdemarkt-Ausschuss unter Vorsitz von Martin Zecha gar einen recht despektierlichen Motivwagen.

Um das Rumoren hinter den Kulissen zu beenden, soll nun ein Ingenieurbüro die Frage klären, welche Ursachen die noch unerklärlichen Veränderungen der Bausubstanz haben. Gefordert wird diese Maßnahme – ohne die eine weitere Nutzungsplanung nicht möglich ist – auch vom Landesdenkmalamt. Mit der Vorbereitung dazu war das Neckarsulmer Planungsbüro Kreor Südwest GmbH, das auch den Aufzugs­turm im südöstlichen Teil des Gebäudekomplexes entworfen hat, beauftragt worden.

Dazu wurden in Abstimmung mit der Denkmalbehörde drei auf die Tragwerksplanung spezialisierte Büros gefragt, ob sie nicht nur einen entsprechenden Auftrag annehmen könnten, sondern auch bereit wären, die weitere Tragwerksplanung für die kommenden Jahre zu übernehmen. Das mit 11 305 Euro günstigste Angebot hatte das Ingenieurbüro von Bernd Hußenöder aus Würzburg abgegeben.

„Auch komplizierte Sachen“

Kreor-Geschäftsführer Bernd Dollmann riet am Mittwochabend dem Gemeinderat, die Untersuchungen auf den Weg zu bringen. Bislang sei man bei allen Planungen im und ums Schloss davon ausgegangen, „der Ostbau ist in Ordnung“ – was er offensichtlich nicht sei. Dollmann empfahl auch, den Hußenöder-Experten den Auftrag zu erteilen. Die Ingenieure seien erfahren, „auch bei historischen Vorhaben“.

Bernd Hußenöder, der zur jüngsten Ratssitzung nach Gaildorf gekommen war, verwies dabei auf viele Projekte – „auch komplizierte Sachen“ –, die auf der mehr als 300 denkmalgeschützte Bauwerke umfassenden Referenzliste seines Unternehmens stehen. Darunter Burg Röttingen, die Schlösser Werneck und Seehof oder das Würzburger Rathaus. Der gelernte Zimmermann versicherte dem Gemeinderat, als „Treuhänder des Bauherrn“ zu agieren: „Wir knien uns richtig ins Projekt hinein.“

Den Gemeinderat hat dieses Bekenntnis überzeugt: Einstimmig erhielt das Büro Hußenöder den Zuschlag. Gleichzeitig wurde dem Unternehmen die weitere Begleitung der Tragwerksplanung in Aussicht gestellt.

Umfangreiche Sicherung

Wie lange Hußenöder in Gaildorf tätig sein wird, hängt davon ab, was sich hinter den Bauschäden verbirgt.

Bereits in der Vergangenheit hatte es zum Teil erhebliche Probleme mit dem Ostflügel gegeben: Im Jahr 2001 hatte sich der Giebel, der in seiner heutigen Form erst nachträglich an das alte Bauwerk angedockt wurde, gelockert und drohte in den Schlossgraben zu kippen. Umfangreiche Zimmermannsarbeiten waren damals nötig, um dies zu verhindern.