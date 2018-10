Gschwend llias-Lesung: Risiken und Nebenwirkungen bei Homer

Gschwend / Rainer Kollmer

Im Gschwender Bilderhaus hätte heute die ungekürzte Lesung der „Ilias“ mit Christian Brückner beginnen sollen. Professor Dr. Holger Sonnabend lieferte vorab die historischen Informationen.

Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte.“ So pathetisch fängt das erste schriftlich aufgezeichnete Epos der Menschheit an. Es ist viel von Zorn und Unversöhnlichkeit die Rede. Die gespaltene Oberschicht in der antiken Gesellschaft machte offenbar Sorgen. Die erzählende Versdichtung wird Homer zugeschrieben. Sie entstand wohl vor 2740 Jahren, hat 15 693 Verse, ist in 24 Gesänge eingeteilt und im Versmaß des Hexameters abgefasst.

Live-Lesung abgesagt

Christian Brückner, die klanggewaltige Stimme beim Musikwinter, hat das Riesenwerk in der neuen Übersetzung von Kurt Steinmann als 22-stündiges CD-Hörbuch gelesen. Eigentlich sollte am morgigen Donnerstag im Bilderhaus eine viertägige Live-Lesung beginnen, allerdings musste Brückner gestern aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Gleichwohl gilt: Solche Mammutprojekte müssen fürs Publikum sachkundig untermauert werden. Das ist für die Programmgestalter des Musikwinters unbestritten. Die Einführung war deshalb bereits zu hören. Dr. Holger Sonnabend arbeitet am Historischen Institut der Universität Stuttgart. Bereits zum dritten Mal stand er für eine historische Expertise zur Verfügung. Auf unnachahmliche Weise richtete er den komplizierten und weitgefächerten Blick auf die Antike und das erste literarische Werk von Homer.

Die "Ilias" stand offensichtlich am Anfang einer ersten schriftlichen Aufzeichnung von alten Mythen und Erzählungen. Kurz vorher hatten die Griechen die Schriftzeichen von den Phöniziern übernommen und Homer hatte sich nun darangemacht, die Geschichte von den Zwistigkeiten zwischen den Adligen erstmals aufzuzeichnen. Es ging nicht um Unterhaltung oder die Verherrlichung von Helden.

Der Dichter arbeitete in seinem Epos mit erfundenem Personal. Es ist die Zeit des Trojanischen Krieges. Achilleus’ Zorn wird durch gekränkte Ehre und verletzten Stolz ausgelöst und immer wieder umgepolt. Im Schmollwinkel hadert er mit seinem Schicksal. Nicht nur die Götter arbeiten als seine Gegenspieler. Nur die letzten 51 Tage der Belagerung der Stadt umreißen das erfundene Spielfeld. Das Zeitfenster ist klein. Es gleicht einer Theaterbühne, wo Ort und Zeit eine Einheit darstellen sollen.

„Homer segmentierte damit eine Großgeschichte mit Problemen seiner aktuellen Zeit“, stellte der Historiker fest. Denn „die ,Ilias’ reflektiert bedrohte Ordnungen“. Sie sollte offensichtlich als Lehrstück für die Oberschicht herhalten und systemstabilisierende Funktion haben. Die Solidarität unter den zerstrittenen Adligen wurde eingefordert. Holger Sonnabend rückte das vielschichtige Werk und seine Rezeption mit klar aufgebauter Systematik und gut dosierter Ironie ins rechte Licht. Das Publikum zeigte sich für diesen sachkundig und humorvoll ausgelegten roten Faden sichtlich dankbar.

Gutes steckt im Bedenklichen

Was ist an der "Ilias" heute noch faszinierend? Sprache und Form des Textes sind jedenfalls gewöhnungsbedürftig. Vor allem Grausamkeiten werden oft unangenehm breitgetreten. Der Name Homer war wohl nur ein Pseudo­nym oder eine Kollektivbezeichnung für Sänger und Rhapsoden. Oder war er vielleicht sogar eine anonyme Dichterin? Die "Ilias" birgt Risiken und Nebenwirkungen für Homer-Fans, die dem antiken Weltbild und dem Erhabenen anhängen. Aber auch Gutes steckt im Bedenklichen. Das Epos stellt ein zeitloses Plädoyer für Humanität und Frieden dar. „Freundschaft ist besser als Krieg“, übersetzte Holger Sonnabend die Zentralaussage von Homers antikem Lehrstück.

Info Ein neuer Termin für die „Ilias"-Lesung mit Christian Brückner wird derzeit vorbereitet. Sie werde voraussichtlich im kommenden Jahr stattfinden, teilt das Bilderhaus mit. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.