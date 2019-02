Gefährdung Riesenglück für Gäste im Intercity

Mögglingen / swp

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag den 46-jährigen Lokführer eines Intercitys im Bereich des Bahnhofs Mögglingen zu einer Schnellbremsung gezwungen. Das hat die Polizei am gestrigen Dienstag mitgeteilt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lokführer nachmittags gegen 15.30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 110 km/h, als er aus 300 bis 400 Metern Entfernung die Person im Gleisbereich bemerkte. Laut Polizei reagierte der Lokführer vorbildlich und gab einen sogenannten Achtungspfiff ab und leitete sofort eine Bremsung ein. Laut Aussage des 46-Jährigen soll der unbekannte Täter noch kurz auf den Gleisen getanzt haben, bevor er sich selbstständig aus dem Gleisbereich begab und in unbekannte Richtung flüchtete.

Fahndung ohne Erfolg

Die Fahndung der umgehend alarmierten Kräfte der Landespolizei verlief allerdings ohne Ergebnis. Durch die Schnellbremsung verletzte sich nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei keiner der Fahrgäste im Intercity. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder der bislang unbekannten Person geben können. Zeugen erreichen die Ermittler unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50.