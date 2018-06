Richtfest am Bildungszentrum

Gaildorf / ka

Am kommenden Mittwoch ist Richtfest am Bildungszentrum. Die Bühläckerschule wird um Räume für beide Kindergärten, eine Krippe und die Ganztagsbetreuung erweitert. Das Fest mit Grundsteinlegung beginnt um 18 Uhr, um 19.30 Uhr ist Bürgerversammlung in der Turn- und Festhalle.