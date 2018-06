WM-Stammtisch Reinmachen – und nicht nur hurgeln

Gschwend / Rainer Kollmer

Auch so etwas gehört zur legendären Bilderhaus-Kultur. Bei enger Sitzordnung passen etwa 110 Personen hinein. Zum gemeinsamen Anschauen des anstehenden Fußballkrimis sind allerdings nur zehn Prozent der Plätze belegt. Es ist schon fast eine Privatveranstaltung. Ringsum wird beim TSV und in Schlechtbach wohl auch gemeinsam auf die Leinwand oder den Bildschirm geblickt.

Die weitläufige Sitzordnung sorgt für eine besondere Wohnzimmeratmosphäre. Auf den Bistro-Tischen finden kühle Getränke und die von Martin Mühleis persönlich gegrillte Stadionwurst mit Brötchen einen sicheren Abstellplatz. Der lichtstarke Beamer füllt die Leinwand großflächig aus, die großen Lautsprecher sind angeschlossen. Es ist fast wie im Kino.

„Warum nicht so gegen Mexiko?“, lautet am Anfang noch eine Anmerkung aus dem Publikum. Eine verpasste Torchance wird mit einem gemeinsamen Aufschrei quittiert. Ein Schluck aus der Getränkeflasche hilft über die aufgestaute Anspannung hinweg. Immer wieder werden Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Als Sebastian Rudy an der Nase verletzt wird, ist das Mitleid spürbar. Ob es wohl ein Nasenbeinbruch ist? Ein anwesender Mediziner hält sich mit einer Ferndiag­nose zurück. „Er muss wohl ausgetauscht werden“, meint ein Skeptiker.

Niemand geht

Als Ola Toivonen in der 32. Minute für Schweden trifft, wird Kritik laut im Bilderhaus: „Wie kann man nur?“ Der optimistische Tonfall des Kommentators Tom Bartels wird inzwischen belächelt. Das Aufstöhnen nimmt zu. Noch vor der Halbzeitpause fällt der Satz: „Lasst uns heimgehen.“ Dann wird 15 Minuten lang eifrig analysiert und diskutiert. Die Hoffnung ist auf dem Nullpunkt. Aber niemand geht.

Viele verpasste Chancen machen die Menschen im Bilderhaus sprachlos. „Reinmachen – und nicht nur hurgeln“, schimpft der Nebensitzer. Spannend ist es erst wieder beim deutschen Gegentor von Reus. Mit einem gemeinsamen „Ja!“ wird die neue Phase eingeleitet. Die Atemlosigkeit bleibt bis zur Nachspielzeit. Dann schafft Toni Kroos, der am Anfang noch eine heikle Situation heraufbeschworen hatte, das 2:1. Die kleine Fußballwelt im Bilderhaus ist fürs Erste wieder im Lot. Und Martin Mühleis kann die nächste gegrillte Stadionwurst über die Theke schieben.

Einen guten Riecher haben indes gleich mehrere unserer Tippspiel-Teilnehmer bewiesen: Während manch anderer nach der Auftaktpleite gegen Mexiko jegliche Hoffnung verloren zu haben schien und auf einen Erfolg der Schweden wettete, sagten vier Tipper einen 2:1-Sieg voraus. Und genau so ist es bekanntermaßen gekommen. Somit dürfen sich nun Gerlinde Ickinger aus Gaidorf, Ulla Weller aus Gschwend sowie Johnny Behnert und Manuel Ickinger aus Gaildorf jeweils über eine Kiste Gaildorfer unseres Sponsors Häberlen freuen. Die Gutscheine, für die man die Kiste bei der Brauerei erhält, können ab sofort in der RUNDSCHAU-Redaktion abgeholt werden. Wer diesmal danebenlag oder auch mal sein Glück versuchen möchte, kann ab sofort seinen Tipp für das Spiel gegen Südkorea am Mittwoch um 16 Uhr abgeben! Wer das Ergebnis richtig tippt, gewinnt. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail mit dem Tipp und der vollständigen Adresse an redaktion.rs@swp.de. In Anbetracht der Tatsache, dass es eine Kiste Bier zu gewinnen gibt, sind nur Erwachsene teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Redaktion wünscht viel Glück!

Weiterhin gilt: Wer lustige Anekdoten, Fotos und dergleichen vom gemeinsamen Fußballschauen hat, kann all das gerne an die Redaktion mailen!