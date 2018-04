Genuss Regionales zu verkosten

Region / swp

Zum ersten Naturparkmarkt in diesem Jahr lädt die Gemeinde Aspach in den Ortsteil Rie­tenau von 11 bis 18 Uhr in der Trinkgasse dazu ein, die kulinarische und handwerkliche Vielfalt aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald kennenzulernen. 50 Direktvermarkter aus der Landwirtschaft und dem Kunsthandwerk verkaufen ihre Produkte. Die fünf Naturparkmärkte in diesem Jahr sind ein Kooperationsprojekt des Naturparks mit den Kommunen. Sie werden vom Naturpark mit Mitteln des Landes, der Lotterie Glücksspirale und der EU gefördert. Der nächste Naturparkmarkt ist am 10. Juni in Adelmannsfelden, am 8. Juli in Löwenstein, am 9. September in Großerlach und zum Abschluss am 7. Oktober in Murrhardt.