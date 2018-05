Bildung Realschule Klasse 9 vierzügig

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Aktuell gehen 1300 Schüler in Abtsgmünd zur Schule, davon 270 in die vier Grundschulen und 1030 an die weiterführenden Schulen. Mit einer detaillierten Vorlage zur Schulentwicklung hat Sonja Rettenmaier den Gemeinderat informiert. Die Grundschule in Abtsgmünd wird weiterhin zweizügig geführt werden. Derzeit gibt es 168 Schüler in acht Klassen.

Alle Jahrgangsstufen belegt

Für die Grundschule Hohenstadt rechnet man mit zehn Erstklässlern, zurzeit sind es 31 Schüler in zwei jahrgangsübergreifenden Klassen. Sorgen macht nur die Grundschule in Pommertsweiler. Für das Schuljahr 2018/2019 sind derzeit nur drei neue Schüler zu erwarten. Dies bedeutet bei derzeit 23 Schülern, dass voraussichtlich im Schuljahr 2018/2019 anstatt der derzeit zwei jahrgangsübergreifenden Klassen nur noch eine Klasse 1 bis 4 gebildet werden kann.

41 Kinder besuchen die drei Klassen der Grundschule Untergröningen. Bei den prognostizierten sieben Neuzugängen wird es voraussichtlich erforderlich, nur noch zwei jahrgangsübergreifende Klassen 1/2 und 3/4 zu führen. Stark rückläufig ist die Zahl der Werkrealschüler. Dies resultiert nach Ansicht der Verwaltung aus dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung. 81 Neuanmeldungen gibt es für die Realschule. Die Klasse 9 wird weiterhin vierzügig geführt werden, alle anderen Klassen nur noch dreizügig.

Im St. Jakobus-Gymnasium werden 61 neue Schüler aufgenommen. 26 Schüler erhielten eine Absage. Das Gymnasium ist nun erstmals in allen Jahrgangsstufen belegt.