Wald Reaktionen auf den Preisverfall am Holzmarkt

Reaktionen auf den Preisverfall am Holzmarkt

Gschwend / Jürgen Hofmann

Der Bundesgerichtshof hat das Kartellverfahren beendet. Der Staatsforstbetrieb darf jetzt Hölzer aus Privatwald nicht mehr vermarkten. Das berichtete Jens-Olaf Weiher, Leiter der Forst­außenstelle Gmünd, den Gschwender und Eschacher Waldbauern bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Gschwend/Eschach (FBG). Weiher sicherte den Waldbauern zu, ihnen weiterhin mit kostenfreier Beratung und Fortbildungsangeboten zur Verfügung zu stehen. Er betonte, dass es zwingend notwendig sei, weiterhin zu fusionieren, um den Holzabsatz zu sichern. Der Geschäftsführer der FSL (Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes), Helmut Stanzel, empfiehlt wegen des drastischen Preisverfalls aufgrund der Trockenheit, der Stürme und des Käferbefalls der Bäume nur Papierhölzer, also Industrieholz aus Durchforstungen, bereitzustellen. Die FSL vermarktet seit zehn Jahren Holz.

Die gemeinsame Mitgliederversammlung begann mit einem zünftigen Vesper in der „Sonne“. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden Ulrich Gaugel und Rudolf Schäfer berichtete der Vorsitzende der FBG Gschwend von den Aktivitäten der Vorstandschaft und ließ das Jahr nochmals Revue passieren. Insbesondere der gemeinsame Ausflug mit Eschach blieb den Waldbauern in guter Erinnerung, so Gaugel. Marco Grau trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Gschwends Bürgermeister Christoph Hald nahm die Entlastung vor und richtete Grußworte an die Versammlung. Dabei hob er das gemeinsame Gut Schwäbischer Wald hervor und lobte die guten Strukturen der forstlichen Zusammenschlüsse.

Bei der FBG Eschach standen Wahlen an. Dabei wurden die beiden Vorsitzenden Rudolf Schäfer und Stefan Heinz wiedergewählt. Wahlleiter war Gemeinderat Klaus Stoll. Er überbrachte auch Grußworte von Bürgermeister Jochen König.